Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 4 άτομα για ληστείες- Τραυμάτισαν 71χρονο και του αφαίρεσαν 750 ευρώ

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη για ληστείες εις βάρος πεζών, μεταξύ των οποίων και ένας 71χρονος, τον οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Οι συλλήψεις έγιναν τα ξημερώματα της 31ης Αυγούστου 2026, μετά από αναζητήσεις αστυνομικών αρχών, και αφορούν τρεις Έλληνες και έναν αλλοδαπό που εμπλέκονται σε περιστατικά στο κέντρο και στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερα άτομα βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών Αρχών, έπειτα από τη σύλληψή τους για ληστείες εις βάρος πεζών.
  • Μεταξύ των θυμάτων ήταν ένας 71χρονος, τον οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν 750 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα. Επίσης, αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν 42χρονο.
  • Πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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Τέσσερα άτομα βρίσκονται στα χέρια των αστυνομικών Αρχών της Θεσσαλονίκης, έπειτα από τη σύλληψή τους για ληστείες εις βάρος πεζών, μεταξύ των οποίων και ένας 71χρονος, τον οποίο τραυμάτισαν και του αφαίρεσαν 750 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία:

Συνελήφθησαν χθες (31-08-2026) τα ξημερώματα, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, τέσσερις νεαροί, οι οποίοι εμπλέκονται σε ληστείες σε βάρος πεζών στο κέντρο της πόλης.

Πρόκειται για τρεις Έλληνες και έναν αλλοδαπό, εις βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, για ληστεία κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, οι προαναφερόμενοι, ξημερώματα της 31-08-2026, κινούμενοι στο κέντρο της πόλης, προσέγγισαν 42χρονο άνδρα και με την απειλή σωματικής βίας αποπειράθηκαν να του αφαιρέσουν χρήματα και κινητό τηλέφωνο.

Λίγο αργότερα, στο παραλιακό μέτωπο, προσέγγισαν έναν άνδρα 71 ετών, και με τη χρήση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν ένα τσαντάκι που περιείχε το χρηματικό ποσό των 750 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και προσωπικά του έγγραφα, ενώ τον τραυμάτισαν ελαφρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε εφημερεύον νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.

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