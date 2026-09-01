Στέφανος Τσιτσιπάς για Νικ Κύργιο: «Κοινό μυστικό» η χρήση κοκαΐνης – «Το περίμενα»

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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τοποθετήθηκε ανοιχτά για την υπόθεση του Νικ Κύργιου, αφήνοντας αιχμές για τη συμπεριφορά του τελευταίου εκτός κορτ.

Μετά την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open, ο Έλληνας τενίστας τόνισε πως η είδηση για το θετικό δείγμα κοκαΐνης δεν τον ξάφνιασε καθόλου, καθώς οι σχετικές φήμες κυκλοφορούσαν από καιρό.

«Το περίμενα, εκπλήσσομαι που άργησε τόσο»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν είχε καμία διάθεση να καλύψει τον Κύργιο, σημειώνει η New York Post, επιβεβαιώνοντας την ένταση στις σχέσεις τους που χρονολογείται από τη συνάντησή τους στο Wimbledon το 2022.

«Γνώριζα για όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και όταν το είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπα “ορίστε λοιπόν”. Για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα κάπως», είπε χαρακτηριστικά.

«Γνώριζα ότι αυτά ήταν πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις. Αυτό θα σας το πω», πρόσθεσε ο Τσιτσιπάς.

«Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου καλό άνθρωπο με όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουγα προσωπικά στο τουρνουά και άκουγα άλλα άτομα από αυτό το ίδιο περιβάλλον να μου λένε τέτοιου είδους πράγματα».

Και κατέληξε λέγοντας: «Όταν είδα [τον αποκλεισμό], είπα, λοιπόν, απολύτως αναμενόμενο, για να είμαι ειλικρινής. Εκπλήσσομαι πάντως που ήρθε τόσο αργά».

Η πρόκριση στο US Open

Οι δηλώσεις του Τσιτσιπά έγιναν αμέσως μετά τη νίκη του επί του Αρτούρ Φις σε έναν συναρπαστικό αγώνα τεσσάρων σετ με 4-6, 7-6(3), 6-1, 6-4, που του εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του US Open στο Φλάσινγκ Μέντοους.

Εκεί, ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Λόιντ Χάρις, ο οποίος απέκλεισε τον Τζακ Κένεντι.

Το θετικό δείγμα του Κύργιου

Ο Νικ Κύργιος ανακοίνωσε στις 19 Αυγούστου μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαΐνης, χαρακτηρίζοντάς το ως «ένα τεράστιο λάθος».

Το θετικό δείγμα ελήφθη στα τέλη Ιουνίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά ATP 250 στη Μαγιόρκα της Ισπανίας.

Η παρουσία της απαγορευμένης ουσίας επιβεβαιώθηκε στις 17 Ιουλίου από εργαστήριο διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Βάσει των κανονισμών, το θετικό δείγμα σε κοκαΐνη επιφέρει υποχρεωτικό προσωρινό αποκλεισμό, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 4 Αυγούστου.