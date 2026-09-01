ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Αλεξάνδρας με τους 3 νεκρούς: Οι 2 μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και «καρφώθηκαν» σε αυτοκίνητο – Κανείς δεν φορούσε κράνος

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Τρεις ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην άσφαλτο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9).

Από τα συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί ένας 51χρονος άνδρας, μία 27χρονη γυναίκα, καθώς και ακόμη μία γυναίκα, η ταυτότητα της οποίας δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί.

Οι 2 μηχανές συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά και σύρθηκαν για αρκετά μέτρα

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία μηχανή κινούνταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων, με οδηγό την 27χρονη και συνεπιβάτιδα τη δεύτερη γυναίκα. Στο ύψος της συμβολής με την οδό Βρανά, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μηχανή, την οποία οδηγούσε ο 51χρονος και η οποία ερχόταν από την οδό Βρανά.

Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια που τα δύο δίκυκλα σύρθηκαν για αρκετά μέτρα πάνω στο οδόστρωμα και «καρφώθηκαν» πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο οποίο ευτυχώς δεν επέβαινε κανείς.

Τα θύματα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

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Κανείς δεν φορούσε κράνος

Στο μικροσκόπιο των Αρχών σύμφωνα με το Ertnews, βρίσκεται το ενδεχόμενο παραβίασης ερυθρού σηματοδότη από έναν από τους δύο οδηγούς, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί μέχρι στιγμής ποιο όχημα είχε προτεραιότητα.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις πρώτα στοιχεία, κανένα από τα θύματα δεν φορούσε κράνος.

Την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας, το οποίο συλλέγει μαρτυρίες και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Δημογλίδου: Εξετάζεται παραβίαση ερυθρού σηματοδότη – Ψάχνουμε βιντεοληπτικό υλικό

Μιλώντας στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου είπε πως στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και για τις δύο κατευθύνσεις, επομένως οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό που θα μπορούσε να δείξει ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι. Παράλληλα, υπάρχουν μαρτυρίες που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι και το στοιχείο που αφορά τη χρήση προστατευτικού κράνους.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., από την πρώτη εικόνα που έχει η Αστυνομία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε προστατευτικό κράνος.

«Δεν έχει διαπιστωθεί για κανέναν από τους αναβάτες να έφερε προστατευτικό κράνος», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τη σοβαρότητα της μη χρήσης κράνους σε ένα τόσο σφοδρό τροχαίο.

«Η έρευνα είναι σε εξέλιξη βέβαια για τα αίτια της σύγκρουσης, όμως ερχόμαστε και πάλι απέναντι σε ένα περιστατικό για το οποίο θα μιλήσουμε για το πόσο επιτακτική ανάγκη είναι οι αναβάτες των δικύκλων να φέρουν κράνη, όπως επίσης και το να μην παραβιάζουμε τον ερυθρό σηματοδότη καθώς με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγηθούμε σε ένα τροχαίο ατύχημα ή και δυστύχημα» τόνισε.