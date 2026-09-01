Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: 3 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – Συγκρούστηκαν δύο μηχανές

Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9). Ήταν λίγο μετά τη 1 το βράδυ όταν συνέβη ένα τρομακτικό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς την Πατησίων με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, συγκρούστηκαν δύο μηχανές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι περίοικοι πετάχτηκαν έξω για να δουν τι συνέβη.

Οι νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας 51χρονος, οδηγός της μίας μηχανής και δύο γυναίκες, μία 27χρονη και μια άλλη αγνώστων στοιχείων, που επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως, είχαν υποκύψει στα τραύματά τους. Οι δύο μοτοσικλέτες μετά τη σύγκρουση, προσέκρουσαν και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

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