Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: 3 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – Συγκρούστηκαν δύο μηχανές

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που συνέβη τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο κέντρο της Αθήνας. Το τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 το βράδυ, όταν συγκρούστηκαν δύο μηχανές, σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.
  • Το τρομακτικό τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1 το βράδυ στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς την Πατησίων.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μηχανές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι περίοικοι πετάχτηκαν έξω.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9). Ήταν λίγο μετά τη 1 το βράδυ όταν συνέβη ένα τρομακτικό τροχαίο στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με κατεύθυνση προς την Πατησίων με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, συγκρούστηκαν δύο μηχανές. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που οι περίοικοι πετάχτηκαν έξω για να δουν τι συνέβη.

Οι νεκροί σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας 51χρονος, οδηγός της μίας μηχανής και δύο γυναίκες, μία 27χρονη και μια άλλη αγνώστων στοιχείων, που επέβαιναν στη δεύτερη μοτοσικλέτα.

Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, όμως, είχαν υποκύψει στα τραύματά τους. Οι δύο μοτοσικλέτες μετά τη σύγκρουση, προσέκρουσαν και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Δείτε βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ