ΑΑΔΕ: Στο «σφυρί» 43 ακίνητα από τις 16 Σεπτεμβρίου – Από 1.000 ευρώ οι τιμές εκκίνησης

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Νέο κύκλο πλειστηριασμών ακινήτων ενεργοποιεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα, εντείνοντας τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο.

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 16 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει συνολικά 43 ακίνητα σε Αττική, Μύκονο, Δράμα, Θεσσαλονίκη, Χανιά και Χαλκιδική. Οι τιμές πρώτης προσφοράς ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και φθάνουν έως τα 1,247 εκατ. ευρώ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται ακίνητα διαφορετικών κατηγοριών και μεγεθών, από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια έως μεγάλα οικόπεδα με παλαιές κατοικίες και εκτεταμένες κτιριακές εγκαταστάσεις.

Η επιτάχυνση των πλειστηριασμών λειτουργεί παράλληλα ως πίεση προς τους οφειλέτες προκειμένου να αξιοποιήσουν τις διαθέσιμες ρυθμίσεις χρεών, μεταξύ των οποίων και η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως το τέλος του 2023.

Περιορισμένη η ανταπόκριση στη ρύθμιση των 72 δόσεων

Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη ρύθμιση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του myAADE έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η ρύθμιση ενεργοποιείται με την καταβολή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών.

Η ένταξη στη ρύθμιση αναστέλλει τη λήψη και τη συνέχιση μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητή και ακίνητη περιουσία.

Ωστόσο, η μέχρι στιγμής ανταπόκριση εμφανίζεται περιορισμένη. Περίπου 11.000 οφειλέτες, βάσει σχετικών πληροφοριών, έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα για να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους εκκρεμότητες.

Ο αριθμός αυτός παραμένει χαμηλός σε σχέση με το σύνολο των οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι ξεπερνούν τα 4 εκατομμύρια. Το υπουργείο Οικονομικών είχε εκτιμήσει ότι η ρύθμιση θα μπορούσε δυνητικά να αφορά περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις.

Μεταξύ των παραγόντων που περιορίζουν τη συμμετοχή στη ρύθμιση περιλαμβάνονται:

Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023 , με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται νεότερα χρέη.

μπορούν να ενταχθούν οφειλές που δημιουργήθηκαν έως τις , με αποτέλεσμα να μην καλύπτονται νεότερα χρέη. Οι παλαιές οφειλές δεν μπορούν να μεταφερθούν στις 72 δόσεις εφόσον είχαν ενταχθεί τον περασμένο Απρίλιο στην πάγια ρύθμιση . Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η μετάπτωση από τις 24 ή 48 δόσεις στις 72.

. Συνεπώς, δεν επιτρέπεται η μετάπτωση από τις στις 72. Για οφειλές που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά απαιτείται ένταξη στην πάγια ρύθμιση, γεγονός που μπορεί να υποχρεώσει τον οφειλέτη να εξυπηρετεί ταυτόχρονα δύο διαφορετικές ρυθμίσεις.

Ανασταλτικό παράγοντα αποτελεί επίσης το επιτόκιο 5,84%, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής δόσης προβλέπεται μηνιαία προσαύξηση 15%.

Η περιορισμένη αξιοποίηση των ρυθμίσεων αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία της ΑΑΔΕ. Μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου βρίσκεται σε ρύθμιση, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5,39 δισ. ευρώ, από περίπου 80 δισ. ευρώ που θεωρούνται δυνητικά εισπράξιμα.

Τα 43 ακίνητα που βγαίνουν στο «σφυρί»

Το πρόγραμμα των πλειστηριασμών εκτείνεται από τις 16 Σεπτεμβρίου έως τις 18 Νοεμβρίου και περιλαμβάνει ακίνητα με σημαντικές διαφοροποιήσεις τόσο ως προς την επιφάνεια όσο και ως προς την τιμή εκκίνησης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Στον Νέο Κόσμο , οικόπεδο 183,60 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ, με τιμή εκκίνησης 1,247 εκατ. ευρώ .

, οικόπεδο με πολυώροφο κτίριο στη συμβολή των οδών Λόιντ Τζορτζ 26 και Φίνλεϊ, με τιμή εκκίνησης . Στη Μαγούλα , οικόπεδο 478 τ.μ. με διώροφη κατοικία 167 τ.μ. και θέση στάθμευσης, με τιμή πρώτης προσφοράς 433.000 ευρώ .

, οικόπεδο με διώροφη κατοικία και θέση στάθμευσης, με τιμή πρώτης προσφοράς . Στη Μύκονο , έχουν προγραμματιστεί πέντε διαδικασίες: αγρός 4.400,40 τ.μ. στα Βουνάκια με τιμή 370.000 ευρώ , δύο καταχωρίσεις για έκταση 2.873,98 τ.μ. στο Λειβάδι Άνω Μεράς με τιμές 553.000 και 59.000 ευρώ , καθώς και δύο καταχωρίσεις για αγροτεμάχιο 5.852,98 τ.μ. στο Καλό Λιβάδι με τις ίδιες τιμές, 553.000 και 59.000 ευρώ . Συνολικά, στις 16 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν επτά πλειστηριασμοί, με το άθροισμα των τιμών εκκίνησης να ανέρχεται σε 3,274 εκατ. ευρώ .

, έχουν προγραμματιστεί πέντε διαδικασίες: αγρός στα Βουνάκια με τιμή , δύο καταχωρίσεις για έκταση στο Λειβάδι Άνω Μεράς με τιμές και , καθώς και δύο καταχωρίσεις για αγροτεμάχιο στο Καλό Λιβάδι με τις ίδιες τιμές, και . Συνολικά, στις θα πραγματοποιηθούν επτά πλειστηριασμοί, με το άθροισμα των τιμών εκκίνησης να ανέρχεται σε . Στις 17 Σεπτεμβρίου ακολουθούν εννέα ακίνητα στη Δράμα . Πρόκειται για αγροτεμάχια 10.533 και 3.758 τ.μ. , με τιμές 20.000 και 6.000 ευρώ , οικόπεδο 513 τ.μ. με τιμή 4.000 ευρώ , καθώς και έξι ακίνητα με τιμή εκκίνησης 1.000 ευρώ το καθένα: οικόπεδο 57 τ.μ. , οικόπεδο 219 τ.μ. με παλαιά διώροφη οικία 40 τ.μ. , αγροτεμάχιο 910 τ.μ. , οικόπεδο 183 τ.μ. με αποθήκη 72 τ.μ. και δύο αγροτεμάχια 1.357 και 1.616 τ.μ. στη θέση Γύφτικα.

ακολουθούν εννέα ακίνητα στη . Πρόκειται για αγροτεμάχια και , με τιμές και , οικόπεδο με τιμή , καθώς και έξι ακίνητα με τιμή εκκίνησης το καθένα: οικόπεδο , οικόπεδο με παλαιά διώροφη οικία , αγροτεμάχιο , οικόπεδο με αποθήκη και δύο αγροτεμάχια και στη θέση Γύφτικα. Στις 14 Οκτωβρίου προγραμματίζεται πλειστηριασμός οικοπέδου 225,42 τ.μ. με πολυώροφο κτίριο στο Κερατσίνι , με πρώτη προσφορά 778.000 ευρώ . Στις 4 Νοεμβρίου ακολουθεί αγροτεμάχιο 9.000 τ.μ. στο Καβαλλάρι Λαγκαδά, με τιμή εκκίνησης 47.500 ευρώ .

προγραμματίζεται πλειστηριασμός οικοπέδου με πολυώροφο κτίριο στο , με πρώτη προσφορά . Στις ακολουθεί αγροτεμάχιο στο Καβαλλάρι Λαγκαδά, με τιμή εκκίνησης . Στις 11 Νοεμβρίου έχουν καταχωριστεί 11 ακίνητα σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά, με τιμές από 4.800 έως 595.200 ευρώ . Στη λίστα περιλαμβάνονται οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο.

έχουν καταχωριστεί σε Μαρούσι, Αγία Παρασκευή και Χανιά, με τιμές από . Στη λίστα περιλαμβάνονται οικόπεδα με κτίσματα, διαμέρισμα, υπόγειες αποθήκες και εκτάσεις σε Γαλατά και Ανατολικό Σέλινο. Στις 18 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται το διαθέσιμο πρόγραμμα με 14 αγροτικές εκτάσεις σε Κομίτσα, Ουρανούπολη και Νέα Γωνιά Χαλκιδικής. Οι εκτάσεις έχουν επιφάνεια από 1.690 έως 125.113,55 τ.μ., ενώ οι τιμές εκκίνησης κυμαίνονται από 15.000 έως 365.000 ευρώ.

Η διαδικασία πριν από τον πλειστηριασμό

Για οφειλές μεγάλου ύψους, η ΑΑΔΕ μπορεί να προχωρήσει σε δεσμεύσεις, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς ακινήτων του οφειλέτη. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προβλέπεται εξαίρεση για την πρώτη κατοικία.

Η κατάσχεση προηγείται του πλειστηριασμού. Πριν από οποιαδήποτε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, η φορολογική διοίκηση οφείλει να κοινοποιήσει στον οφειλέτη ατομική ειδοποίηση για την καταβολή της ληξιπρόθεσμης οφειλής. Για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών, αντίθετα, δεν απαιτείται αντίστοιχη προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν εκτιμάται ότι τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να παρακάμψει την προαναφερθείσα διαδικασία και να προχωρήσει σε δέσμευση ακινήτων πριν από την ειδοποίηση του οφειλέτη.

Οι οφειλέτες διατηρούν τη δυνατότητα να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό μέχρι τη διενέργειά του, εφόσον εξοφλήσουν ή ρυθμίσουν την οφειλή τους.