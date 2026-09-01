Νότια Κορέα: Στέλνει 44μελή ομάδα έκτακτης βοήθειας στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες

Η Νότια Κορέα αποστέλλει στο Νεπάλ 44 στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας, τα οποία θα συμμετάσχουν για περίπου 10 ημέρες στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νότια Κορέα θα συνδράμει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, μετά τις σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Ρασούβα, αποστέλλοντας ομάδα έκτακτης βοήθειας.
  • Η νοτιοκορεατική αποστολή αποτελείται από 44 στελέχη και αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα, Τρίτη, για το Νεπάλ με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος.
  • Τα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν στη χώρα για περίπου 10 ημέρες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις πληγείσες περιοχές.

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Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νεπάλ, μετά τις σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Ρασούβα, θα συνδράμει η Νότια Κορέα, αποστέλλοντας ομάδα έκτακτης βοήθειας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η νοτιοκορεατική αποστολή αποτελείται από 44 στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα, Τρίτη, για το Νεπάλ με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος.

Τα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν στη χώρα για περίπου 10 ημέρες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Πηγή: Reuters

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