Νότια Κορέα: Στέλνει 44μελή ομάδα έκτακτης βοήθειας στο Νεπάλ μετά τις πλημμύρες

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Νεπάλ, μετά τις σοβαρές πλημμύρες στην περιοχή Ρασούβα, θα συνδράμει η Νότια Κορέα, αποστέλλοντας ομάδα έκτακτης βοήθειας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Η νοτιοκορεατική αποστολή αποτελείται από 44 στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η ομάδα αναμένεται να αναχωρήσει σήμερα, Τρίτη, για το Νεπάλ με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος.

Τα μέλη της αποστολής θα παραμείνουν στη χώρα για περίπου 10 ημέρες, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες.

Πηγή: Reuters