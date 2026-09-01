Παντελής Καναράκης για τα αρνητικά σχόλια κατά του Γιάννη Πάριου: «Συγγνώμη, σπουδαίε, για την κακία των ανθρώπων»

Τη δική του τοποθέτηση για τα σχόλια που ακολούθησαν την τελευταία συναυλία του Γιάννη Πάριου έκανε ο Παντελής Καναράκης, αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι καλλιτέχνες καθώς μεγαλώνουν και στις απαιτήσεις που εξακολουθεί να έχει απέναντί τους μέρος του κοινού.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας (31/08) μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μέσα από την οποία σχολίασε την κριτική που ασκείται στην εικόνα, τη φωνή και τις αντοχές ενός καλλιτέχνη με την πάροδο του χρόνου.

Η ανάρτηση του Παντελή Καναράκη

Με επαναλαμβανόμενη τη φράση «Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται», ο Παντελής Καναράκης αναφέρθηκε στις προσδοκίες που, όπως περιγράφει, υπάρχουν για τους ανθρώπους της τέχνης ακόμη και όταν η ηλικία επιφέρει αναπόφευκτες αλλαγές στην εμφάνιση και στις δυνατότητές τους.

«Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται. Μη γερνάς. Μην κάνεις ρυτίδες, μη ζαρώνεις. Μη χάνεις νότες από τη φωνή σου. Μη μειώνεις την ενέργειά σου. Μη γερνάς καλλιτέχνη. Μην παίζεις, μην τραγουδάς, μην χορεύεις. Μην καταντάς. Μη δίνεις, δεν θέλουμε. Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται. Μη δείχνεις συναίσθημα σαν θάλασσες απέραντες, δεν μας αφορά. Μη χαμηλώνεις τους τόνους στα τραγούδια.

Μην αφαιρείς προτάσεις από το κείμενο. Μην αφήνεις τα μαλλιά σου ν’ ασπρίσουν, τα γόνατά σου να λυγίσουν, το σώμα σου να παχύνει, ν’ αδυνατίσει, να κυρτώσει. Δεν θέλουμε. Δεν μας αφορά το παρελθόν σου, τα ταξίδια που μας έκανες, τους χωρισμούς μας που έντυσες με νότες, τη μιζέρια μας που φώτισες με γέλιο. Τα βράδια μας, τα μεθύσια μας, τις καψούρες μας και τις προδοσίες μας.

Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται. Μη βγαίνεις, μην εμφανίζεσαι, μην επικοινωνείς. Κρύψου στο λαγούμι σου. Μπες στη σπηλιά και σφάλισε με πέτρα την πόρτα. Πέτρα σκληρή, απροσπέλαστη, άκαρδη, για να μπορεί να συναγωνιστεί το σχόλιο, την κριτική, την άποψη.

Μη γερνάς καλλιτέχνη, απαγορεύεται. Κάτσε μέσα μόνος, κατάμονος, γιατί στο κάτω-κάτω… πιο καλή η μοναξιά από ’σένα που δεν φτάνω… Συγγνώμη, Σπουδαίε, συγγνώμη για την κακία των ανθρώπων, κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρουν τι κάνουν!», έγραψε ο Παντελής Καναράκης.