Θρίλερ με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Την Τετάρτη οι απολογίες των 3 συλληφθέντων – Η ιατροδικαστική εξέταση και οι εξοργιστικοί ισχυρισμοί του 43χρονου

Συνεχίζεται το θρίλερ στην υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κατεψυγμένο εντός βαλίτσας σε διαμέρισμα της Κυψέλης, την Κυριακή 30 Αυγούστου 2026. Η ιατροδικαστική εξέταση στο βρέφος έδειξε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του, ενώ ερωτήματα προκαλούν τα όσα ισχυρίστηκε ο 43χρονος «πατέρας» τουμωρού στους αστυνομικούς.

Το χρονικό

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, (30/8) όταν αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα παρουσία του διαχειριστή του ακινήτου. Όπως περιέγραψε, αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντοπίστηκαν συνολικά έξι άτομα μέσα στο σπίτι, ενώ μπροστά στα μάτια του ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε ανήλικη κοπέλα.

Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν έναν 43χρονο Έλληνα, μία 38χρονη Γερμανίδα, έναν 26χρονο Αφγανό και τρία ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Ο 26χρονος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος. Στους δύο άνδρες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες εξετάζεται το ενδεχόμενο στο διαμέρισμα να εισέρχονταν και άλλα άτομα που δεν ανήκαν στην οικογένεια.

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί. Ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, του 33χρονου, της 38χρονης, του 26χρονου και της 15χρονης. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν αρχικά δύο ξεχωριστές δικογραφίες, δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για το αδίκημα της διακίνησης ναρκωτικών και ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Ωστόσο μετά τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται αναβάθμιση και διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

Την Τετάρτη οι απολογίες των 3 συλληφθέντων

Μετά τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν σε βάρος τους από τον εισαγγελέα, οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Ανακριτή, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2026.

Πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους

Όπως έγραψε το enikos.gr, κατά την εξέταση του βρέφους ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη που φέρεται να έχουν προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ επειδή διατηρούνταν σε κατάψυξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου και η ακριβής ηλικία του.

Αναμένεται να παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά.

«Οι Illuminati μας άλλαξαν το βρέφος στο μαιευτήριο, μας έδωσαν σατανιασμένο»

Ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι στο μαιευτήριο οι «Illuminati» τούς άλλαξαν το παιδί και τους έδωσαν ένα «σατανιασμένο». «Έκλαιγε συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη η γυναίκα μου. Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο, και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας» φέρεται να είπε.

Δεν εντοπίστηκαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης των 2 αγοριών

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ιατροδικαστικές εξετάσεις δεν έδειξαν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης στα δύο αγόρια. Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι ο 9χρονος και η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, νοσούν από σύφιλη και υποβάλλονται ήδη στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί και το γεγονός ότι τα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πατέρας φέρεται τότε να τα απομάκρυνε παράνομα από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη.

Τα δυο αγόρια παραμένουν στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία, ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» για μαιευτικό και γυναικολογικό έλεγχο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν κάθε στοιχείο που έχει κατασχεθεί από το διαμέρισμα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων DNA και της ανάλυσης ψηφιακών πειστηρίων.

«Έναν μήνα ήταν στο σπίτι – Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους»

O ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Ο διαχειριστής έσωσε τρία παιδιά. Δηλαδή για μένα είναι ήρωας αυτό το παιδί είναι και νεαρό παιδί. Έτσι δεν είναι ούτε 30 χρονών. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί και να μην τους παίρναμε χαμπάρι. Ο άνθρωπος με ξέμπλεξε, με γλίτωσε από πολλές φασαρίες».

«Το σπίτι το έχει αναλάβει εταιρεία. Εγώ είμαι ενημερωμένος από τον διαχειριστή της εταιρείας. Πριν από 5-10 μέρες είχε γίνει παρατήρηση γιατί αφήνανε βρομιές. Έτσι είπαμε να μην γίνει ανανέωση. Ήταν περίπου ένα μήνα στο σπίτι. Ξέραμε ότι στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Είδαμε ένα ακόμα παιδί και ο διαχειριστής κατάφερε να τους καθυστερήσει και κάλεσε την αστυνομία. Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Βγήκε έξω στον δρόμο και βρήκε την ομάδα ΔΙΑΣ» πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Τι λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews για την φρικιαστική υπόθεση, αναφέροντας αρχικά ότι μετέβη στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα απ’ όσα γνώριζε.

«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι, λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άνδρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψαν περιστατικά που, όπως λέει, ενίσχυσαν τις υποψίες του.

«Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας υποστηρίζει ακόμη ότι κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί περίπου εννέα ετών, το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στη συνέχεια κατέβασε όλους τους ενοίκους από το διαμέρισμα και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, επιμένοντας ότι δεν θα τους επέστρεφε τα πράγματά τους μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί του.