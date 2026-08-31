Φρίκη στην Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους – Εντοπίστηκαν 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται ο θάνατος του βρέφους, το οποίο εντοπίστηκε την Κυριακή κατεψυγμένο μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το βρέφος εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη που φέρεται να έχουν προκληθεί από μαχαίρι.

Τι λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews για την φρικιαστική υπόθεση, αναφέροντας αρχικά ότι μετέβη στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα απ’ όσα γνώριζε.

«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι, λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άνδρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψαν περιστατικά που, όπως λέει, ενίσχυσαν τις υποψίες του.

«Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας υποστηρίζει ακόμη ότι κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί περίπου εννέα ετών, το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στη συνέχεια κατέβασε όλους τους ενοίκους από το διαμέρισμα και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, επιμένοντας ότι δεν θα τους επέστρεφε τα πράγματά τους μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί του.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, αλλά και τους ρόλους των εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί. Ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο και σε οίκημα στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν επί δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη, προτού τον τελευταίο μήνα νοικιάσουν το διαμέρισμα μέσω από το Airbnb στην περιοχή της Κυψέλης.

Το χρονικό

Η φρίκη αποκαλύφθηκε όταν ο διαχειριστής του διαμερίσματος κάλεσε την Αστυνομία, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχαν οφειλές για το ενοίκιο, ενώ είχαν προηγηθεί αναφορές για φασαρία και πιθανή χρήση ναρκωτικών.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, διαπίστωσαν ότι αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί κατά την ενοικίαση, βρίσκονταν συνολικά έξι άνθρωποι: ένας 43χρονος Έλληνας, ο οποίος είχε νοικιάσει το διαμέρισμα, η 38χρονη Γερμανίδα σύντροφός του, ένας 26χρονος Αφγανός και τρία ανήλικα παιδιά, δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών και μία 15χρονη έγκυος κοπέλα.

Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν, ενώ η 15χρονη προσήχθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη.

Παράλληλα, οι Αρχές ερευνούν τις σχέσεις μεταξύ των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 43χρονος και η 38χρονη έχουν υποστηρίξει ότι τα τρία ανήλικα είναι παιδιά τους, κάτι που αναμένεται να διερευνηθεί και μέσω εξετάσεων DNA.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης ο ρόλος του Αφγανού, ο οποίος φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη.

Τι υποστήριξε η 38χρονη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 38χρονη που βρισκόταν στο διαμέρισμα υποστήριξε ότι το βρέφος ήταν παιδί της και ότι είχε πεθάνει, με την ίδια να αναφέρει πως το είχε τοποθετήσει στην κατάψυξη μετά τον θάνατό του.

Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πόσο χρονών ήταν το παιδί όταν πέθανε, η αιτία και ο χρόνος θανάτου.

Στο Νοσοκομείο Παίδων τα 3 παιδιά

Τα δύο αγόρια, ηλικίας 9 και 12 ετών, όπως και η 15χρονη μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, στον 9χρονο και στην 15χρονη διαγνώστηκαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης και τις σχέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Πλέον νοσηλεύονται εκεί με εισαγγελική εντολή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες τα παιδιά βρίσκονται σε κακή κατάσταση, ενώ σήμερα τα αγόρια θα υποβληθούν σε ιατροδικαστική εξέταση και το κορίτσι στο νοσοκομείο Αλεξάνδρας για γυναικολογική εκτίμηση.