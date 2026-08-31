Λύγισε ο Τάκης Ζαχαράτος για τη Μαρινέλλα: «Είμαι πάρα πολύ τυχερός που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό – Ήταν καρμική σχέση»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Studio στις 3» ήταν το απόγευμα της Δευτέρας 31 Αυγούστου ο Τάκης Ζαχαράτος, ο οποίος συγκινήθηκε όταν μίλησε για τη Μαρινέλλα.

«Τα χαίρομαι πάρα πολύ που τα βλέπω, αλλά κοιτάω μπροστά. Καλά, εντάξει, μην αρχίσω τώρα, θα κλαίω. Είναι ότι έγινε φτωχή η ζωή μου, φτώχυνε η καλλιτεχνική ζωή και είμαι πιο φτωχός εγώ σαν άνθρωπος», είπε αρχικά ο Τάκης Ζαχαράτος, βλέποντας ένα βίντεο με στιγμές από την πορεία του.

«Έχουν φύγει σπουδαίοι άνθρωποι. Υπάρχει μια ορφάνια και στο τραγούδι και στο θέατρο και παντού, και στην ποίηση και φιλόσοφοι. Εύχομαι να αντικατασταθούν με άλλους ανθρώπους και να πιάσουν το νήμα. Δεν ξέρω αν η εποχή αυτή επιτρέπει. Υπάρχει μια ταχύτητα και μια βιασύνη που καίει», συνέχισε.

Μιλώντας για τη Μαρινέλλα, εξομολογήθηκε: «Δεν μπορώ να ακούω τραγούδια. Ήθελα μια μέρα να ψάξω να βρω τα μηνύματα από αυτό το κινητό. Δεν το μπορώ να το κάνω, ξέρεις. Δεν μου είναι εύκολο. Δεν μου είναι εύκολο».

«Οικογένεια είναι. Είναι η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, αν τους ανακάτευες έβγαινε… Νομίζω ότι ήταν καρμική σχέση. Δηλαδή ένα παιδάκι τεσσάρων χρονών που ακούει μια φωνή στο ραδιόφωνο και απαιτεί αυτή η κυρία που τραγουδάει να έρθει εδώ», είπε.

Aποκάλυψε επίσης ότι όταν ήταν παιδί έφτασε στο σημείο να κάνει απεργία πείνας προκειμένου να τη συναντήσει. «Έκανα απεργία πείνας τρεις μέρες και μου γράφανε ψεύτικα γράμματα ότι είναι στην Αυστραλία και θα έρθει. Έτσι ξανάφαγα. Και μετά βρεθήκαμε. Ήταν από την πρώτη στιγμή, πώς να το πω, σαν να γνωριζόμασταν χρόνια. Κοινοί κωδικοί με τα μάτια. Είμαι πάρα πολύ τυχερός που τη συνάντησα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο», ανέφερε συγκινημένος.

«Αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη που συνάντησα αυτόν τον θησαυρό. Ήταν ένας θησαυρός που γενναιόδωρα στον άνοιγε και σου έλεγε “πάρε ό,τι θες”. Αυτό», κατέληξε ο Τάκης Ζαχαράτος.