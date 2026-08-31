Κόντρα Βούλτεψη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Καήκαμε στον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» – «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε»

Ένταση εκδηλώθηκε σήμερα στη Βουλή μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη, δύο εικοσιτετράωρα πριν την ψηφοφορία για τη θέση του Ε΄ Αντιπροέδρου, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προτείνει την Έλενα Ακρίτα. Η αντιπαράθεση, που ξεκίνησε από την άρνηση του κυβερνώντος κόμματος στην υποψηφιότητα της Ακρίτα, περιλάμβανε αιχμηρές ανταλλαγές φράσεων μεταξύ των δύο βουλευτών

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Πολιτική

Σοφία Βούλτεψη, Ζωή Κωνσταντοπούλου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένταση σημειώθηκε στη Βουλή για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόσωπο της Έλενα Ακρίτα για τη θέση του Ε’ αντιπροέδρου. Η κ. Ακρίτα χαρακτήρισε την άρνηση του κυβερνώντος κόμματος «κωμικοτραγική».
  • Η ένταση εκδηλώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη, με την κ. Κωνσταντοπούλου να αποκρίνεται εμφατικά: «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε».
  • Η Σοφία Βούλτεψη αντεπιτέθηκε λέγοντας: «Καήκαμε στον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» και πρόσθεσε: «Πόση Ζωή Κωνσταντοπούλου να αντέξουμε πια…».

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Ένταση σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη στη Βουλή με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (2/9) στην Ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε ζήτημα για την παρουσία της Σοφίας Βούλτεψη στο προεδρείο, αλλά και για την απουσία βουλευτών της ΝΔ από την αίθουσα. «Είναι μέσω webex. Δεν είστε η KGB ούτε η GPU!», απάντησε η κα Βούλτεψη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθησε ο διάλογος: 

  • Zωή Κωνσταντοπούλου:Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ
  • Σοφία Βούλτεψη: Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε…
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι ύφος είναι αυτό;
  • Σοφία Βούλτεψη: Όποιο ύφος έχω…
  • Zωή Κωνσταντοπούλου: Σιωπήστε να ολοκληρώσω
  • Σοφία Βούλτεψη: Εσείς να σιωπήσετε, όταν το πω εγώ…Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύξερη και πολυπράγμων…

Στη συνέχει η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα, Ο Παναγιώτης Δουδωνής, επιχειρώντας να αναδείξει μια πολιτική αντίφαση της ΝΔ, υποστήριξε ότι ενώ είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015, σήμερα βρίσκεται απέναντί της. «Ο κύριος Γεραπετρίτης ως καθηγητής έγραφε ξεκάθαρα τα αντίθετα από αυτά που κάνετε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτοαναιρείστε γιατί θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, γιατί ουκ ολίγες ασχημονίες έχετε κάνει! Συγκρούεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχετε ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής!» είπε χαρακτηριστικά.

«Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε!», φώναξε από τα έδρανα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Σοφία Βούλτεψη να σχολιάζει – απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – πως δεν ήταν αυτό το σημερινό θέμα συζήτησης της επιτροπής. Η αντίδραση της κας Βούλτεψη προκάλεσε και νέο γύρο αντιπαράθεσης:

  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν χριστήκατε σχολιάστρια των εισηγήσεων των βουλευτών…. Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε!
  • Σοφία Βούλτεψη: Καήκαμε στο χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι! Δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς! Πόσες Κωνσταντοπούλου να αντέξει το σύστημα;
  • Ζωή Κωνσταντοπούλου: Φωνάζετε γιατί είμαστε παρόντες και παρούσες, αυτή είναι η αποθέωση του θράσους!
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