Κόντρα Βούλτεψη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Καήκαμε στον χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι» – «Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε»

Ένταση σημειώθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της Σοφίας Βούλτεψη στη Βουλή με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδρου της Βουλής, ενόψει της ψηφοφορίας που έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη (2/9) στην Ολομέλεια.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έθεσε ζήτημα για την παρουσία της Σοφίας Βούλτεψη στο προεδρείο, αλλά και για την απουσία βουλευτών της ΝΔ από την αίθουσα. «Είναι μέσω webex. Δεν είστε η KGB ούτε η GPU!», απάντησε η κα Βούλτεψη στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας.

Ακολούθησε ο διάλογος:

Zωή Κωνσταντοπούλου:Εσείς είστε η Μητσοτάκης ΑΕ

είστε η Μητσοτάκης ΑΕ Σοφία Βούλτεψη: Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε…

Εσείς δεν ξέρω τι ΑΕ είστε… Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τι ύφος είναι αυτό;

Τι ύφος είναι αυτό; Σοφία Βούλτεψη: Όποιο ύφος έχω…

Όποιο ύφος έχω… Zωή Κωνσταντοπούλου: Σιωπήστε να ολοκληρώσω

Σιωπήστε να ολοκληρώσω Σοφία Βούλτεψη: Εσείς να σιωπήσετε, όταν το πω εγώ…Εσείς τα ξέρετε όλα, είστε πολύξερη και πολυπράγμων…

Στη συνέχει η αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στο πρόσωπο της Έλενας Ακρίτα, Ο Παναγιώτης Δουδωνής, επιχειρώντας να αναδείξει μια πολιτική αντίφαση της ΝΔ, υποστήριξε ότι ενώ είχε ψηφίσει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής το 2015, σήμερα βρίσκεται απέναντί της. «Ο κύριος Γεραπετρίτης ως καθηγητής έγραφε ξεκάθαρα τα αντίθετα από αυτά που κάνετε τώρα στην εκλογή αντιπροέδρου της Βουλής. Αυτοαναιρείστε γιατί θέλετε να ελέγξετε τη σύνθεση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, γιατί ουκ ολίγες ασχημονίες έχετε κάνει! Συγκρούεστε με την κ. Κωνσταντοπούλου, την οποία έχετε ψηφίσει για Πρόεδρο της Βουλής!» είπε χαρακτηριστικά.

«Και με ψηφίσατε και με χειροκροτήσατε!», φώναξε από τα έδρανα η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Σοφία Βούλτεψη να σχολιάζει – απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – πως δεν ήταν αυτό το σημερινό θέμα συζήτησης της επιτροπής. Η αντίδραση της κας Βούλτεψη προκάλεσε και νέο γύρο αντιπαράθεσης: