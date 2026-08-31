Εθνική Μπάσκετ: Ξέσπασε ο Βασίλης Σπανούλης μετά τη νίκη επί της Ισπανίας – «Περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική»

Μια σημαντική νίκη στη μάχη για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 πέτυχε η Εθνική Ελλάδας, η οποία επικράτησε της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση, σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι στο «T-Center».

Η αναμέτρηση είχε ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία για την ελληνική ομάδα, η οποία χρειαζόταν το θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να διατηρήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ομοσπονδιακός προπονητής, Βασίλης Σπανούλης, στάθηκε στην αντίδραση των παικτών του, στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας, αλλά και στην κριτική που ασκείται στην Εθνική.

«Χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να κερδίσεις τέτοια ματς»

Αναφερόμενος στην εμφάνιση και στη σημασία της νίκης, ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε: «Ήταν ένα do or die παιχνίδι για μας. Δεν παίξαμε καλά στα προηγούμενα παιχνίδια και θέλαμε να αντιδράσουμε με περηφάνια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω ζήσει ως προπονητής ή παίκτης. Θεωρώ πως αξίζαμε να κερδίσουμε, με όλο τον σεβασμό στην Ισπανία. Τα παιδιά τα έδωσαν όλα, η Ισπανία έβαλε μεγάλα σουτ και πάλεψε ως το τέλος. Χρειάζεται μεγάλη καρδιά για να κερδίσεις τέτοια ματς. Χρειαζόμαστε ισορροπία. Ήταν μια μεγάλη νίκη για μας και θα μας δώσει ώθηση για τη συνέχεια».

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κριτική που δέχεται η Εθνική, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να υπάρχει ενότητα γύρω από την ομάδα. «Η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ. Εγώ ποτέ δεν είχα πρόβλημα με την κριτική. Κάποιες φορές θεωρώ ότι υπερβαίνει τα όρια της σωστής κριτικής και πάμε μέσω… ομάδων, κίτρινο, μαύρο, κόκκινο, πράσινο… Η Εθνική είναι πάνω από όλα. Δεν μπορείς συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πήραμε μετάλλιο μετά από 16 χρόνια ή ότι πήγαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες; Περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία να ασκήσουμε κριτική. Εγώ είμαι υπέρ της κριτικής, πρέπει να γίνεται. Αλλά υπερβαίνει τα όρια η κριτική όταν στοχοποιούνται άνθρωποι λόγω των ομάδων. Εδώ, όμως, είναι η Εθνική ομάδα, είναι πάνω από όλους. Θα μπορούσα κι εγώ να φύγω μετά το μετάλλιο, αλλά είμαι πατριώτης. Δεν μπορείς να πετυχαίνεις πάντα. Όταν δεν πετυχαίνεις, όλοι είναι άσχετοι. Έτσι θα πάμε μπροστά; Πρέπει να υπάρχει ενότητα».

Η διαχείριση των «παραθύρων» και το αγωνιστικό πλάνο

Ο Βασίλης Σπανούλης επισήμανε ακόμη τις δυσκολίες που δημιουργούν τα προκριματικά «παράθυρα», καθώς η σύνθεση της Εθνικής μεταβάλλεται και οι παίκτες βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις της αγωνιστικής περιόδου. «Τα παιδιά έχουν παίξει τεράστια ματς, έχουν πολλή εμπειρία. Τι να τους πω εγώ… Τα παράθυρα είναι δύσκολα για όλους, έχουμε άλλη ομάδα κάθε φορά. Έχουμε ένα παράθυρο όταν είσαι σκασμένος από όλη τη σεζόν και ένα ακόμη πριν αρχίσει η σεζόν. Δεν είναι εύκολο. Είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίκτες μου».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προετοιμασία της Ελλάδας για το παιχνίδι με την Ισπανία και στον τρόπο με τον οποίο η Εθνική επιχείρησε να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες της αντιπάλου. «Παίζαμε με μια εξαιρετική ομάδα. Είδαμε πολύ βίντεο μετά την Ουκρανία και είπαμε πώς πρέπει να παίξουμε. Είχαμε πολύ καλή στόχευση, χτυπήσαμε τις αδυναμίες τους. Ήξερα πως θα κουραστούμε. Αυτή η ομάδα μετά από 2-3 μήνες θα είχε άλλα πνευμόνια. Τα παιδιά κατέθεσαν ψυχή, όλοι έδωσαν κάτι. Ο Ντίνος έπαιξε με κράμπες, ο Χαραλαμπόπουλος χωρίς προπόνηση… Κάναμε καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε πως, αν είμαστε συγκεντρωμένοι, μπορούμε να κοντράρουμε και να κερδίσουμε τον καθέναν».

Για μία από τις τελευταίες φάσεις της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός προπονητής εξήγησε: «Ήξερα ότι θα μας κάνουν φάουλ και παγίδα. Δώσαμε την μπάλα στον Νικ, που είναι καλός πασέρ, την έδωσε στον Τάιλερ, αλλά εκείνος δεν πάσαρε και κλείστηκε».

Κλείνοντας, ο Βασίλης Σπανούλης ευχαρίστησε τους Έλληνες φιλάθλους για την παρουσία και τη στήριξή τους: «Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Έδειξαν πόσο αγαπούν τη χώρα μας και πώς ενωνόμαστε οι Έλληνες στα δύσκολα».