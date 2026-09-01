Τραμπ: Απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος να χρησιμοποιηθούν πυρηνικά όπλα εναντίον του Ιράν, επικαλούμενος τη στρατιωτική κατάσταση της χώρας.

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Διεθνή Νέα

Ντόναλντ Τραμπ
πηγή: Evelyn Hockstein/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν απέκλεισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο.
  • Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναφερόμενος παράλληλα στη στρατιωτική κατάσταση του Ιράν.
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την ερώτηση «ηλίθια», τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει λόγος» για χρήση πυρηνικών όπλων, καθώς το Ιράν έχει υποστεί «ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν απέκλεισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναφερόμενος παράλληλα στη στρατιωτική κατάσταση του Ιράν.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι: ναι. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Έχουν υποστεί (σ.σ. οι Ιρανοί) ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ηλίθια ερώτηση!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.

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