Τραμπ: Απέκλεισε τη χρήση πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν

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Το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν απέκλεισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου στον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος να εξεταστεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αναφερόμενος παράλληλα στη στρατιωτική κατάσταση του Ιράν.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι: ναι. Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτό. Έχουν υποστεί (σ.σ. οι Ιρανοί) ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ηλίθια ερώτηση!», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.