Ασπροβάλτα: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός σε κάμπινγκ – Στο «μικροσκόπιο» οι συνθήκες θανάτου του

Σορός άνδρα, εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου, σε χώρο κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, προκαλώντας την κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιδιοκτήτρια του κάμπινγκ ήταν εκείνη, που αντιλήφθηκε την παρουσία του νεκρού και ενημέρωσε την Αστυνομία λίγο μετά τις 20:30.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες έρευνες και να συλλέξουν στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στην υπόθεση.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες θανάτου

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον θάνατο του άνδρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται για παθολογικά αίτια, ατύχημα ή άλλη αιτία. Παράλληλα, δεν αποκλείεται προς το παρόν, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για άνδρα πιθανότατα ινδικής καταγωγής, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή την ηλικία του.

Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, ενώ αναμένεται να εξεταστούν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και συνθηκών του θανάτου. Περισσότερα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν, όσο προχωρά η αστυνομική έρευνα.

Πηγή: Typosthess