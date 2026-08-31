Χανιά: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί-βαν – Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Παρηγοριάς, στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί-βαν.

Σε βίντεο από την κάμερα του ταξί, το οποίο δημοσιεύει το flashnews.gr, καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με κατεύθυνση προς Κίσσαμο, φαίνεται να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, προτού ο οδηγός χάσει τον έλεγχό του.

Στη συνέχεια, το όχημα περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με το ταξί-βαν, το οποίο κινείται κανονικά στη λωρίδα του.

Από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ και στα δύο οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Δείτε το βίντεο: