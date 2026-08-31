Χανιά: Αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί-βαν – Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

Αυτοκίνητο που κινούνταν προς Κίσσαμο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί-βαν στην Παρηγοριά Χανίων. Από το τροχαίο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Τροχαίο στα Χανιά
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην Παλαιά Εθνική Οδό στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί-βαν.
  • Το αυτοκίνητο, κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα προς Κίσσαμο, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, συγκρουόμενο με το ταξί-βαν.
  • Από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ βίντεο από την κάμερα του ταξί καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (26/8) στην Παλαιά Εθνική Οδό, στο ύψος της Παρηγοριάς, στα Χανιά, όταν αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ταξί-βαν.

Σε βίντεο από την κάμερα του ταξί, το οποίο δημοσιεύει το flashnews.gr, καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης. Το αυτοκίνητο, το οποίο κινείται με κατεύθυνση προς Κίσσαμο, φαίνεται να αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, προτού ο οδηγός χάσει τον έλεγχό του.

Στη συνέχεια, το όχημα περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούεται με το ταξί-βαν, το οποίο κινείται κανονικά στη λωρίδα του.

Από το τροχαίο δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ και στα δύο οχήματα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ