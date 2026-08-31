Σύμη: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες λόγω μηχανικής βλάβης

Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου εντοπίστηκε ανατολικά της Σύμης έπειτα από μηχανική βλάβη. Το Λιμενικό το συνόδευσε με ασφάλεια στο λιμάνι, ενώ οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στελέχη του Λιμενικού Σώματος προχώρησαν στην ασφαλή συνοδεία ενός ακυβέρνητου ιστιοφόρου στο λιμάνι της Σύμης.
  • Το ιστιοφόρο, με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου και δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες, παρουσίασε μηχανική βλάβη.
  • Το σκάφος συνόδευσαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης, ενώ οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην ασφαλή συνοδεία ενός ακυβέρνητου ιστιοφόρου στο λιμάνι της Σύμης προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μετά τον εντοπισμό του στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού.

Το ιστιοφόρο, το οποίο έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου και μετέφερε δύο αλλοδαπούς, παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και να χρειαστεί συνδρομή.

Στελέχη του Λιμενικού κινητοποιήθηκαν και προσέγγισαν το σκάφος, το οποίο στη συνέχεια συνόδευσαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, χωρίς να προκληθούν επιπλέον προβλήματα.

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