Σύμη: Ακυβέρνητο ιστιοφόρο με δύο επιβαίνοντες λόγω μηχανικής βλάβης

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Στην ασφαλή συνοδεία ενός ακυβέρνητου ιστιοφόρου στο λιμάνι της Σύμης προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, μετά τον εντοπισμό του στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του νησιού.

Το ιστιοφόρο, το οποίο έφερε σημαία Ηνωμένου Βασιλείου και μετέφερε δύο αλλοδαπούς, παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του και να χρειαστεί συνδρομή.

Στελέχη του Λιμενικού κινητοποιήθηκαν και προσέγγισαν το σκάφος, το οποίο στη συνέχεια συνόδευσαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης. Οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 3 μποφόρ, χωρίς να προκληθούν επιπλέον προβλήματα.