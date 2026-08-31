Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη στη Λεωφόρο Θηβών – «Ακούσαμε φωνές και είδαμε τη γυναίκα κάτω από το όχημα» – Bίντεο ντοκουμέντο

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου στη Λεωφόρο Θηβών, στο ύψος του Ρέντη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό την ώρα που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γυναίκα πέρασε μπροστά από το μεγάλο όχημα, το οποίο εκείνη τη στιγμή, ήταν ακινητοποιημένο.

Η στιγμή της παράσυρσης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και σε βίντεο που παρουσίασε το Star φαίνεται η ηλικιωμένη να κινείται μπροστά από το φορτηγό, επιχειρώντας να περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου.

Λόγω του μεγάλου ύψους της καμπίνας, εκτιμάται ότι η γυναίκα βρέθηκε σε σημείο, που δεν ήταν εύκολα ορατό στον οδηγό. Όταν το φορτηγό ξεκίνησε, η ηλικιωμένη παρασύρθηκε και βρέθηκε κάτω από το βαρύ όχημα.

Άμεση κινητοποίηση Αστυνομίας και Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς η γυναίκα είχε εγκλωβιστεί κάτω από το φορτηγό.

Οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό της, ενώ παράλληλα είχε κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή της σε νοσοκομείο.

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης, η ηλικιωμένη παραδόθηκε στους διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι τη μετέφεραν σε νοσοκομείο για την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

«Ακούσαμε φωνές και είδαμε τη γυναίκα κάτω από το φορτηγό»

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν κοντά στο σημείο περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το ατύχημα.

«Ακούσαμε κάτι φωνές, βγήκαμε έξω, είδαμε σταματημένο το φορτηγό και μας είπαν ότι είναι μία γυναίκα από κάτω. Καλέσαμε το 166 και την απεγκλωβίσανε», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας από τους παρευρισκόμενους.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στην κάμερα του Star ότι όταν αντίκρισε τη γυναίκα, εκείνη ανέπνεε, ωστόσο δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες Aρχές.