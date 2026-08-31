Εφιάλτης σε καισαρική στην Πράγα: 24χρονη πήρε φωτιά πάνω στο χειρουργικό τραπέζι

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Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε σε νοσοκομείο της Πράγας, όταν μία 24χρονη γυναίκα υπέστη σοβαρά εγκαύματα κατά τη διάρκεια καισαρικής τομής, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε στο χειρουργείο. Το νεογέννητο δεν τραυματίστηκε, ενώ η κατάσταση της μητέρας είναι πλέον σταθερή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 25 Αυγούστου στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Bulovka, στο βόρειο τμήμα της τσεχικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η φωτιά ξέσπασε όταν αντισηπτικό υγρό που είχε χρησιμοποιηθεί στην ασθενή ήρθε σε επαφή με ηλεκτροχειρουργικό εργαλείο κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα στα γεννητικά όργανα, στους μηρούς, στα πλευρά και στο κάτω μέρος της κοιλιάς. Σύμφωνα με τσεχικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού, τα οποία καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός της.

Η φωτιά ξέσπασε ενώ οι γιατροί προσπαθούσαν να σταματήσουν αιμορραγία

Σύμφωνα με την εφημερίδα Deník N, προς το τέλος της καισαρικής το ιατρικό προσωπικό επιχειρούσε να σταματήσει αιμορραγία της 24χρονης.

Εκείνη τη στιγμή χρησιμοποιήθηκε χειρουργικό εργαλείο, ενώ στο σώμα της ασθενούς είχε προηγουμένως εφαρμοστεί αντισηπτικό. Υπό συνθήκες που διερευνώνται, ξέσπασε φωτιά με αποτέλεσμα η γυναίκα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

«Η καισαρική πραγματοποιήθηκε λόγω σοβαρών γυναικολογικών επιπλοκών», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του νοσοκομείου, Εύα Στολέιντα Λιμπιγκέροβα.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε στη συνέχεια σε άλλο νοσοκομείο της Πράγας, το οποίο διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα εγκαυμάτων, προκειμένου να συνεχιστεί η θεραπεία της, και αργότερα επέστρεψε στο Bulovka.

Σταθερή η κατάσταση της μητέρας – Δεν τραυματίστηκε το μωρό

Παρά τη σοβαρότητα των εγκαυμάτων, η κατάσταση της γυναίκας είναι σταθερή και δεν χρειάζεται να νοσηλευτεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

«Η κατάσταση της μητέρας είναι σταθερή και δεν χρήζει νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Παραμένει στη μαιευτική κλινική μαζί με το παιδί της», ανέφερε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Το νεογέννητο δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Το νοσοκομείο έχει ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η φωτιά.

«Το νοσοκομείο διεξάγει έρευνα για το περιστατικό βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών», δήλωσε η εκπρόσωπος.

Το ίδιο νοσοκομείο είχε κάνει άμβλωση σε λάθος γυναίκα

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Bulovka, μία από τις μεγαλύτερες πανεπιστημιακές κλινικές της Πράγας, βρίσκεται στο επίκεντρο για σοβαρό περιστατικό στη γυναικολογική και μαιευτική κλινική του.

Το 2024, το προσωπικό του νοσοκομείου μπέρδεψε δύο ασθενείς ασιατικής καταγωγής, με αποτέλεσμα μία έγκυος που είχε προσέλθει για εξέταση να υποβληθεί κατά λάθος σε επέμβαση που οδήγησε στην απώλεια του εμβρύου.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Τσεχία. Σύμφωνα με τσεχικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα έλαβε αργότερα αποζημίωση 2,3 εκατομμυρίων κορωνών (σχεδόν 96 χιλιάδες ευρώ), ενώ εργαζόμενη του νοσοκομείου έχασε τη θέση της.