Φινλανδία: 18χρονος πρώην ποδοσφαιριστής κατηγορείται για σειρά βιασμών – Τέσσερα φερόμενα θύματα

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Σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλικά εγκλήματα αντιμετωπίζει 18χρονος πρώην ποδοσφαιριστής της KuPS, της πρωταθλήτριας Φινλανδίας. Σε βάρος του ασκήθηκαν διώξεις για έναν διακεκριμένο βιασμό, δύο βιασμούς και μία απόπειρα βιασμού, με τις εισαγγελικές αρχές να αναφέρουν ότι κάθε υπόθεση αφορά διαφορετικό φερόμενο θύμα. Ο ίδιος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σύμφωνα με το φινλανδικό δημόσιο δίκτυο Yle, τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείται ο 18χρονος φέρονται να διαπράχθηκαν στην πόλη Κουόπιο της ανατολικής Φινλανδίας, από τα τέλη Μαρτίου έως τα τέλη Μαΐου.

Ο εισαγγελέας Πάτρικ Βος-Λάγκερλουντ δήλωσε στο Yle ότι οι τέσσερις υποθέσεις για τις οποίες ασκήθηκαν διώξεις αφορούν διαφορετικά φερόμενα θύματα.

Ειδικότερα, ο 18χρονος κατηγορείται για έναν διακεκριμένο βιασμό, δύο βιασμούς και μία απόπειρα βιασμού.

Παράλληλα, η εισαγγελία αποφάσισε να μην ασκήσει δίωξη σε δύο ακόμη υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν έναν καταγγελλόμενο βιασμό και μία επίθεση. Και αυτές οι δύο υποθέσεις αφορούσαν διαφορετικά πρόσωπα.

Αρνείται τις κατηγορίες ο 18χρονος

Ο δικηγόρος του 18χρονου, Ρόοπε Τσουπάρι, δήλωσε στο Yle ότι ο εντολέας του αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που του αποδίδονται.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής είχε προφυλακιστεί στα τέλη Μαΐου, όταν έγινε γνωστό ότι ήταν ύποπτος για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων.

Η Kuopion Palloseura (KuPS), ποδοσφαιρικός σύλλογος της πόλης Κουόπιο που αγωνίζεται στην κορυφαία κατηγορία του φινλανδικού πρωταθλήματος, έλυσε αμέσως το συμβόλαιό του μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών.

Ο 18χρονος είχε ενταχθεί στην ομάδα μόλις στις αρχές Μαρτίου.

Τι αναφέρει η KuPS

Η KuPS έχει διευκρινίσει ότι τα καταγγελλόμενα περιστατικά δεν συνδέονται με τη δραστηριότητα του ποδοσφαιριστή στην ομάδα.

Σύμφωνα με τον σύλλογο, φέρονται να συνέβησαν στον ελεύθερο χρόνο του και όχι, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια ταξιδιού ή άλλης δραστηριότητας της ομάδας.

Το Yle δεν δημοσιοποιεί το όνομα του 18χρονου, καθώς η υπόθεση βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της άσκησης ποινικών διώξεων και οι κατηγορίες δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο.

Η δίκη του αναμένεται να αρχίσει στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Βόρειου Σάβο στις 11 Σεπτεμβρίου.