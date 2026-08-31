Φιντάν: «Ανοίγει» η αμυντική συμμαχία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Σφοδρή επίθεση στον Νετανιάχου

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Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν προχωρούν στην οικοδόμηση μιας νέας περιφερειακής αρχιτεκτονικής ασφάλειας, με την Άγκυρα να ανακοινώνει ότι καταρτίζεται ήδη οδικός χάρτης για την πιθανή ένταξη και άλλων χωρών στην κοινή αμυντική συμμαχία. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν τόνισε ότι η συμφωνία δεν στρέφεται εναντίον κάποιου κράτους και δεν υποκαθιστά τις υποχρεώσεις της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ.

Οι τρεις χώρες υπέγραψαν στις 7 Αυγούστου στη Μέκκα την Κοινή Αμυντική Συμφωνία, σε μία κίνηση που φέρνει πιο κοντά τρεις μουσουλμανικές χώρες οι οποίες διατηρούν στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ και επιδιώκουν μεγαλύτερο συντονισμό απέναντι στις περιφερειακές συγκρούσεις και τις προκλήσεις ασφαλείας.

Μιλώντας στην Κωνσταντινούπολη μετά την πρώτη συνεδρίαση της Στρατηγικής Πολιτικής και Αμυντικής Επιτροπής που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Φιντάν ανακοίνωσε ότι έχει ήδη αρχίσει η διαμόρφωση της θεσμικής δομής της συμμαχίας.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το Reuters, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση οδικού χάρτη για τη διαδικασία ένταξης και άλλων κρατών.

«Δεν αναζητούμε λύσεις στα προβλήματά μας από το εξωτερικό»

Ο Χακάν Φιντάν παρουσίασε τη συμφωνία ως αποτέλεσμα της ανάγκης οι χώρες της περιοχής να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους.

«Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, οι προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων που επιχειρείται να επιβληθούν στην περιοχή μας από το εξωτερικό δεν θεραπεύουν τα προβλήματά μας. Αντιθέτως, μπορούν να οδηγήσουν στην καταβολή βαρύτατου τιμήματος», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη οι χώρες της περιοχής να ενεργούν από κοινού για την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την ευημερία και τη διαρκή ειρήνη, δίνοντας παράλληλα θεσμική μορφή στη συνεργασία τους.

«Με αυτή τη συμφωνία ξεκίνησε η διαδικασία δημιουργίας μιας νέας αρχιτεκτονικής ασφάλειας και συνεργασίας στην περιοχή μας», ανέφερε.

«Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας» η επίσημη ονομασία

Στην πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής συμμετείχαν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν.

Όπως ανακοίνωσε ο Φιντάν, οι τρεις πλευρές συμφώνησαν ότι η επίσημη ονομασία της νέας συμμαχίας θα είναι «Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας», αναφέρει το TRT Haber.

Η γραμματεία της προβλέπεται να εγκατασταθεί στο Ριάντ, ενώ υπάρχει γενική συμφωνία ο πρώτος γενικός γραμματέας να προέρχεται από το Πακιστάν.

Κατά τη συνάντηση ελήφθησαν επίσης προκαταρκτικές αποφάσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα και το χρονοδιάγραμμα για τη θεσμική συγκρότηση της συμμαχίας.

Ανοιχτή και σε άλλες χώρες – Τι λέει ο Φιντάν για το ΝΑΤΟ

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η συμμαχία έχει αμυντικό χαρακτήρα και βασίζεται στις αρχές του σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών, καθώς και της μη επέμβασης στις εσωτερικές τους υποθέσεις.

«Η συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον κανενός κράτους», είπε, προσθέτοντας ότι είναι ανοιχτή σε όλες τις χώρες της περιοχής που συμμερίζονται τις θεμελιώδεις αρχές της.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συμμετοχή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζοντας ότι η νέα αμυντική δομή δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες διεθνείς δεσμεύσεις της Άγκυρας.

Όπως τόνισε, η Αμυντική Συμμαχία της Μέκκας «δεν καταργεί ούτε αντικαθιστά τις υποχρεώσεις της χώρας μας που απορρέουν από άλλες συμμαχίες και συμφωνίες, πρωτίστως από το ΝΑΤΟ. Τις συμπληρώνει».

Σφοδρή επίθεση Φιντάν στον Νετανιάχου

Στις δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο Χακάν Φιντάν εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση εναντίον του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με αφορμή τις τοποθετήσεις της ισραηλινής κυβέρνησης για την Τουρκία και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Φιντάν χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εγκληματία» και «γενοκτόνο», υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί απειλή μόνο για την Τουρκία αλλά για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να θεωρήσουμε ότι πρόκειται μόνο για πρόβλημα της Τουρκίας», δήλωσε, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση για να τον σταματήσει.

Ο Τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη ότι ο Νετανιάχου δεν επιθυμεί τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους ούτε τον τερματισμό της κατοχής στην περιοχή.

«Δεν πρόκειται μόνο για δική μας απειλή, αλλά για μεγάλη απειλή για ολόκληρη την περιοχή και τη διεθνή κοινότητα. Το διεθνές σύστημα πρέπει να πολεμήσει αυτή την απειλή του Νετανιάχου», ανέφερε.