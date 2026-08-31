Νέες επιθέσεις στο Ιράν προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ – «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Την ώρα που η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στην Σύνοδο της Σαγκάης προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη από Κίνα και Ρωσία για την επόμενη φάση του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν «σκληρά» στην Τεχεράνη για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις της στην Ιορδανία.

«Ο αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή».

Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Στην ίδια συνέντευξη στο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ανυπομονεί να συναντηθούν, αλλά αμφισβήτησε το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι άξια εμπιστοσύνης για τη σύναψη μιας συμφωνίας, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να υπονομεύουν την οικονομία της.

Νωρίτερα, με ανάρτησή στο truth social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αφού χαρακτήρισε «νεκρό» και χαρακτήρισε «αποτυχημένο» το κράτος του Ιράν, αντέστρεψε τις επιθέσεις και ζήτησε η ηγεσία της χώρας να καταδικαστεί για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».