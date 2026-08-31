Νέες επιθέσεις στο Ιράν προαναγγέλλει ο Ντόναλντ Τραμπ – «Θα τους χτυπήσουμε σκληρά»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύεται για «σκληρή» απάντηση στις χθεσινοβραδινές επιθέσεις του Ιράν στην Ιορδανία, ενώ η ιρανική ηγεσία βρίσκεται στη Σύνοδο της Σαγκάης για να εξασφαλίσει στήριξη από Κίνα και Ρωσία για την επόμενη φάση του πολέμου. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε ότι ο αμερικανικός στρατός θα απαντήσει σε πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων και αμφισβήτησε την αξιοπιστία της Τεχεράνης για συμφωνία.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Doug Mills/The New York Times
Φωτογραφία: Doug Mills/The New York Times
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν «σκληρά» στην Τεχεράνη για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις της στην Ιορδανία.
  • Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ισχυρίζεται ότι «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που δεν αποτελούσε απειλή».
  • Ενώ η ηγεσία του Ιράν αναζητά στήριξη από Κίνα και Ρωσία, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το Ιράν «νεκρό» και «αποτυχημένο», ζητώντας την καταδίκη της ηγεσίας του για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».

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Την ώρα που η ηγεσία του Ιράν βρίσκεται στην Σύνοδο της Σαγκάης προκειμένου να εξασφαλίσει στήριξη από Κίνα και Ρωσία για την επόμενη φάση του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ από την Ουάσιγκτον διαμηνύει ότι οι ΗΠΑ θα απαντήσουν «σκληρά» στην Τεχεράνη για τις χθεσινοβραδινές επιθέσεις της στην Ιορδανία.

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«Ο αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News. «Θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Παράλληλα ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε, σύμφωνα με το Fox News, ότι «όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν αναχαιτίστηκαν, εκτός από έναν που όπως είπε, δεν αποτελούσε απειλή».

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Υπενθυμίζουμε ότι το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά αμερικανικής βάσης στην Ιορδανία σε αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Στην ίδια συνέντευξη στο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν ανυπομονεί να συναντηθούν, αλλά αμφισβήτησε το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι άξια εμπιστοσύνης για τη σύναψη μιας συμφωνίας, καθώς οι αμερικανικές κυρώσεις συνεχίζουν να υπονομεύουν την οικονομία της.

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Νωρίτερα, με ανάρτησή στο truth social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αφού χαρακτήρισε «νεκρό» και χαρακτήρισε «αποτυχημένο» το κράτος του Ιράν, αντέστρεψε τις επιθέσεις και ζήτησε η ηγεσία της χώρας να καταδικαστεί για «εγκλήματα πολέμου κατά της ανθρωπότητας».

 

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