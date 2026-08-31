Κυψέλη: «Έναν μήνα ήταν στο σπίτι – Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους» λέει ο ιδιοκτήτης του Airbnb όπου βρέθηκε το νεκρό βρέφος

Συγκλονιστικές είναι οι εξελίξεις στην φρικιαστική υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε κατεψυγμένο εντός βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη την Κυριακή, 30 Αυγούστου. Το βρέφος φέρεται να έχασε την ζωή του από εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, κατά την εξέταση του βρέφους ο ιατροδικαστής εντόπισε περισσότερα από 10 τραύματα στην πλάτη που φέρεται να έχουν προκληθεί από μαχαίρι, ενώ επειδή διατηρούνταν σε κατάψυξη δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος του θανάτου και η ακριβής ηλικία του. Αναμένεται να παραγγελθεί εξέταση DNA για το ζευγάρι και τα τρία ανήλικα παιδιά.

Για την υπόθεση έχουν ήδη συλληφθεί από χθες ο 43χρονος πατέρας του και η 38χρονη μητέρα του βρέφους για το αδίκημα της μη αναγγελίας ανεύρεσης νεκρού αλλά πλέον μετά τα ιατροδικαστικά ευρήματα αναμένεται να κατηγορηθούν για ανθρωποκτονία. Παράλληλα ο 43χρονος μαζί με έναν 26χρονο Αφγανό, που επίσης ήταν στο διαμέρισμα, κατηγορούνται και για κατοχή ναρκωτικών.

«Έναν μήνα ήταν στο σπίτι – Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους»

O ιδιοκτήτης του διαμερίσματος μιλώντας στο Mega, ανέφερε: «Ο διαχειριστής έσωσε τρία παιδιά. Δηλαδή για μένα είναι ήρωας αυτό το παιδί είναι και νεαρό παιδί. Έτσι δεν είναι ούτε 30 χρονών. Αν δεν ήταν αυτός, μπορεί και να μην τους παίρναμε χαμπάρι. Ο άνθρωπος με ξέμπλεξε, με γλίτωσε από πολλές φασαρίες».

«Το σπίτι το έχει αναλάβει εταιρεία. Εγώ είμαι ενημερωμένος από τον διαχειριστή της εταιρείας. Πριν από 5-10 μέρες είχε γίνει παρατήρηση γιατί αφήνανε βρομιές. Έτσι είπαμε να μην γίνει ανανέωση. Ήταν περίπου ένα μήνα στο σπίτι. Ξέραμε ότι στο διαμέρισμα ένα ζευγάρι με δύο παιδιά. Είδαμε ένα ακόμα παιδί και ο διαχειριστής κατάφερε να τους καθυστερήσει και κάλεσε την αστυνομία. Το ένα παιδάκι φαινόταν ότι δεν ήταν δικό τους. Βγήκε έξω στον δρόμο και βρήκε την ομάδα ΔΙΑΣ» πρόσθεσε ο ιδιοκτήτης.

Τι λέει ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη μίλησε στο ΕΡΤnews για την φρικιαστική υπόθεση, αναφέροντας αρχικά ότι μετέβη στο διαμέρισμα προκειμένου να διαπιστώσει τι συνέβαινε, καθώς υπήρχε οικονομική εκκρεμότητα. Εκεί, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε ότι στο σπίτι βρίσκονταν περισσότερα άτομα απ’ όσα γνώριζε.

«Πήγα στο διαμέρισμα να δω τι γίνεται και από τρία άτομα είδα έξι. Είδα έναν Αφγανό και άρχισαν κάποια πράγματα να μην βγάζουν λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο διαχειριστής υποστηρίζει ότι, λόγω της οφειλής, αποφάσισε να κρατήσει κλειδωμένα τα πράγματα των ενοίκων, ζητώντας να επικοινωνήσουν με τον σύζυγο της γυναίκας που διέμενε στο διαμέρισμα. «Εγώ τους κλείδωσα τα πράγματα μέσα, με πρόφαση να έρθει ο άνδρας της γυναίκας και ότι δεν θα μπορέσουν να πάρουν τα πράγματά τους αν δεν έρθει, με σκοπό να πληρώσει την οφειλή», είπε.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο άνδρας δεν απαντούσε στα τηλεφωνήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της αναμονής προέκυψαν περιστατικά που, όπως λέει, ενίσχυσαν τις υποψίες του.

«Μετά από αυτό εγώ περίμενα να έρθει ο άνδρας. Αυτός δεν απαντούσε στα τηλέφωνα και σε όλη αυτή τη διαδικασία βγήκε ένα κοριτσάκι, αυτό που είναι έγκυος από τον Αφγανό, και άρχισε να τη χτυπάει μέσα στο δωμάτιο», ανέφερε.

Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας υποστηρίζει ακόμη ότι κάποια στιγμή είδε να βγαίνει από ένα δωμάτιο ένα παιδί περίπου εννέα ετών, το οποίο, όπως περιγράφει, δεν έμοιαζε με τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονταν στο σπίτι. «Εκεί άρχισα να υποψιάζομαι», είπε.

Ο ίδιος αναφέρει ότι στη συνέχεια κατέβασε όλους τους ενοίκους από το διαμέρισμα και τους ζήτησε να επικοινωνήσουν με τον άνδρα, επιμένοντας ότι δεν θα τους επέστρεφε τα πράγματά τους μέχρι να επικοινωνήσουν μαζί του.

Σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες ερευνούν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση, εντόπισαν και κατέσχεσαν στο διαμέρισμα της Κυψέλης, σεξουαλικά βοηθήματα και κάμερες, το υλικό των οποίων θα ελεγχθεί. Ερευνάται αν το σπίτι λειτουργούσε ως κοινόβιο.

Το χρονικό

Το μεσημέρι της Κυριακής ένας ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, που βρίσκεται επί της οδού Θάσου στη Κυψέλη, κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι οι ενοικιαστές δεν του πληρώνουν το ενοίκιο ενώ κάνουν και χρήση ναρκωτικών.

Πριν ακόμα φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί για να ελέγξουν την καταγγελία, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος είδε τυχαία στο δρόμο αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, που έκαναν περιπολία, τους σταμάτησε και τους ενημέρωσε σχετικά με την υπόθεση. Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στο διαμέρισμα όπου εντόπισαν έναν 43χρονο, την 38χρονη Γερμανίδα σύζυγό του μαζί με τρία ανήλικα, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια, ηλικίας 12 και 9 ετών, που κατά δήλωσή τους, είναι παιδιά τους. Στο διαμέρισμα επίσης ήταν και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή του 45χρονου, του 26χρονου και της 15χρονης καθώς εντοπίστηκαν στην κατοχή τους μικροποσότητες ναρκωτικών. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα για να πραγματοποιήσουν κατ’ οίκον έρευνα, όπου βρήκαν τη Γερμανίδα με τους δύο ανήλικους να έχουν ετοιμάσει βαλίτσες και να ετοιμάζονται να φύγουν. Σε έλεγχο που έκαναν στη βαλίτσες εντόπισαν ένα δοχείο, που είχε μέσα ένα νεκρό βρέφος το οποίο ήταν κατεψυγμένο. Όπως ισχυρίστηκε η 38χρονη στους αστυνομικούς, το βρέφος ήταν παιδί της και είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.

Εκτός από το σπίτι στην Κυψέλη, αστυνομικοί έκαναν σήμερα έφοδο και σε σπίτι στην οδό Φυλής, στο οποίο κατά πληροφορίες έμεναν μέχρι πρόσφατα και για δύο χρόνια ο 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν κάτι ύποπτο.

Τα δύο ανήλικα αγόρια έχουν μεταφερθεί στο Νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη ενώ σύμφωνα με πληροφορίες τα παιδιά είχαν φιλοξενηθεί και στο παρελθόν εκεί και υπήρχε ήδη σχετικός φάκελος από κοινωνική υπηρεσία. Τέλος η 15χρονη έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα καθώς είναι έγκυος. Ο Αφγανός φέρεται να είναι ο πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΠΟΕΔΗΝ, στον 9χρονο και στην 15χρονη διαγνώστηκαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, στοιχείο που εξετάζεται από τις Αρχές στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τις συνθήκες διαβίωσης και τις σχέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο διαμέρισμα.