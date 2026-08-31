Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

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Στην αναχαίτιση ενός ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους προχώρησαν πολωνικά μαχητικά για ακόμη μια φορά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Αυτό ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές της Πολωνίας.

Συγκεκριμένα, το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 πετούσε 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα, ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ – Καμίς. Τα πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη το αναχαίτισαν εκεί. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε.

«Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα», πρόσθεσε ο Κοσινιάκ – Καμίς. Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα είχαν ήδη επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους και του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί.

Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνώρισης.