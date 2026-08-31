Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν για ακόμη μια φορά ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, χωρίς να παραβιαστεί ο πολωνικός εναέριος χώρος. Το περιστατικό, που επιβεβαιώθηκε από τον Πολωνό υπουργό Άμυνας, αποτελεί ένα από τα πολλά παρόμοια επεισόδια τους τελευταίους μήνες, εντείνοντας τους φόβους για ρωσικές προκλήσεις προς το ΝΑΤΟ λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

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Διεθνή Νέα

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΜΑΧΗΤΙΚΑ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν για ακόμη μια φορά ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές της Πολωνίας.
  • Το ρωσικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 εντοπίστηκε 30 χιλιόμετρα βόρεια του Λέμπα, με τον Πολωνό υπουργό Άμυνας να δηλώνει ότι «η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα».
  • Πρόκειται για το τέταρτο παρόμοιο περιστατικό τους τελευταίους μήνες, εν μέσω φόβων ότι η Ρωσία ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ.

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Στην αναχαίτιση ενός ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους προχώρησαν πολωνικά μαχητικά για ακόμη μια φορά πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα. Αυτό ανέφεραν σήμερα κυβερνητικές πηγές της Πολωνίας.

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Συγκεκριμένα, το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος τύπου Ilyushin Il-20 πετούσε 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα, ανέφερε σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ – Καμίς. Τα πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη το αναχαίτισαν εκεί. Ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε.

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«Η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα», πρόσθεσε ο Κοσινιάκ – Καμίς. Τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα είχαν ήδη επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους και του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί.

Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, υπάρχουν φόβοι ότι η Ρωσία, λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ, για παράδειγμα μέσω πτήσεων αναγνώρισης.

 

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