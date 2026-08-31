Άδωνις Γεωργιάδης για «Ασπίδα του Αχιλλέα»: «Διασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους»

Συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Αμύνης Νίκο Δένδια και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία», έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδας-Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

Στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά,ο οποίος επέκρινε τον υπουργό, ότι «θεωρεί πρωταρχικότερη τη συμφωνία με το Ισραήλ από ό,τι τα προβλήματα της Υγείας, και των επί θητεία γιατρών», ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι «η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οιουδήποτε άλλου, είναι πολύ σημαντικό θέμα και όσο και να προσπαθείτε εσείς του ΚΚΕ, όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία, με όλα τα καραγκιοζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα την διατηρήσουμε.

Θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ούτε του Σοβιετικού, ούτε του Κομμουνιστικού, ούτε του Προλεταριακού, ούτε του Παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός, ναι, θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα».

Νωρίτερα, ο κ. Γεωργιάδης, είχε εκφράσει δημόσια «την πολύ μεγάλη μου χαρά και ευχαρίστηση και υποστήριξη στην υπογραφή που έκανε το Υπουργείο Άμυνας της Ελλάδος, και ο υπουργός του, κ. Δένδιας, στο Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Είναι μια εξαιρετικά σημαντική ημέρα για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, για την εξωτερική μας πολιτική, για το μακροπρόθεσμο συμφέρον του ελληνικού λαού, η οικοδόμηση αυτής της στρατηγικής συμμαχίας με το Ισραήλ. Και είναι κάτι που πρέπει να το επικροτήσει κάθε Έλληνας που έχει μυαλό» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Ισραήλ: Η μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού μεταξύ Ελλάδας -Ισραήλ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στο Τελ Αβίβ υπεγράφη η Διακρατική Συμφωνία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Ισραήλ, για την ανάπτυξη του αντιαεροπορικού, αντιβαλλιστικού και αντι-drone «Θόλου», γνωστού ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», ο οποίος θα διαθέτει ενιαίο και ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3,035 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, προβλέπεται η συμμετοχή 19 ελληνικών εταιρειών, με συνολικό ύψος συμμετοχής τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ, καθώς και η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, με δυνατότητα ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συμφωνία ως τη μεγαλύτερη εξαγωγική συμφωνία αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία των διμερών σχέσεων Ελλάδας–Ισραήλ και ως μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες που έχει συνάψει το Ισραήλ στην ιστορία του.