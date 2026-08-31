Κωνσταντοπούλου: ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κλείνουν το μάτι στις τράπεζες γιατί τους χρωστάνε – «Ο Τσίπρας δεν θα έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζει»

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής, των τραπεζών αλλά και του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας στην εκπομπή Ώρα Ελλάδος» στο OPEN με τους Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «εγκληματική» την τακτική της πρόωρης αποπληρωμής του δημόσιου χρέους, τονίζοντας πως έχει καταθέσει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό. Παράλληλα, έθεσε στο στόχαστρο τα χρέη των κομμάτων, τις πρακτικές των funds στους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, ενώ κατήγγειλε «κυβερνητικό σεξισμό» στη Βουλή και παρασκηνιακές πιέσεις από τον πρώην πρωθυπουργό.

«Εγκληματική η πρόωρη αποπληρωμή του χρέους»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφερόμενη στην πρόσφατη απόφαση για πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους τόνισε πως η κυβέρνηση όφειλε να αμφισβητήσει το χρέος αυτό αντί να το προπληρώσει, ειδικά όταν πρόκειται για βάρη που δεν δημιούργησε η κοινωνία αλλά «επίορκες και φαύλες, διεφθαρμένες κυβερνήσεις».

«Δίνουν 13 δισεκατομμύρια ευρώ που δεν μας ζητούνται, την ώρα που θα μπορούσαν με μόλις 2,1 δισεκατομμύρια να επιστρέψουν τον 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους», είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για τη διατήρηση καθεστώτος εργασιακής επισφάλειας στο δημόσιο, αναφέροντας ως παράδειγμα τους εποχικούς πυροσβέστες, ενώ κατήγγειλε προσπάθεια συγκάλυψης στον θάνατο του 26χρονου πυροσβέστη στο Γύθειο.

«Κλείνουν το μάτι στις τράπεζες γιατί τους χρωστάνε 600 εκατομμύρια»

Σχετικά με το ιδιωτικό χρέος και των πλειστηριασμών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υπεραμύνθηκε της πλήρους διαγραφής των χρεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των μνημονίων και της πανδημίας, χαρακτηρίζοντάς τα ως «ανυπαίτια χρέη». Κατήγγειλε τη δράση των funds που εξαγοράζουν δάνεια «αντί πινακίου φακής» και στη συνέχεια απαιτούν εκβιαστικά πολλαπλάσια ποσά από τους πολίτες.

Η κ. Κωνσταντοπούλου συνέδεσε ευθέως την κυβερνητική ανοχή προς τις τράπεζες και τα funds με τα υπέρογκα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. «Ο κ. Μητσοτάκης και το κόμμα του χρωστούν 600 εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες -με το χρέος της ΝΔ να αυξάνεται από τα 540 εκατομμύρια πέρσι στα 602 εκατομμύρια φέτος», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ «κλείνουν το μάτι στις τράπεζες» και δηλώνουν προκλητικά μέσω στελεχών τους ότι τα χρέη αυτά δεν θα πληρωθούν ποτέ, την ώρα που κατάσχονται πρώτες κατοικίες απλών πολιτών για ασήμαντα ποσά χωρίς δυνατότητα ρύθμισης.

«Κυβερνητικός σεξισμός»

Με αφορμή την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για Αντιπρόεδρος της Βουλής, η πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ξεκαθάρισε ότι την στηρίζει, επειδή είναι μια συνεπής γυναίκα βουλευτής που δίνει μάχες κατά της έμφυλης βίας και του bullying, και όχι λόγω της κομματικής της προέλευσης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Κατήγγειλε τη Νέα Δημοκρατία για «άγρια σεξιστικό λόγο» εντός του κοινοβουλίου και για μεθοδευμένη προσπάθεια να μείνει το προεδρείο της Βουλής χωρίς γυναίκα για πρώτη φορά από το 1996. «Έχω κάνει 78 επίκαιρες ερωτήσεις στον πρωθυπουργό για τις γυναικοκτονίες και την έμφυλη βία, και 78 φορές ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε να απαντήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, αποκάλυψε παρασκηνιακές πιέσεις και εκβιασμούς από τον Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά την έναρξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, ο οποίος, όπως λέει, της είχε διαμηνύσει πως αν η Πλεύση Ελευθερίας δεν ψήφιζε τους αντιπροέδρους της ΝΔ, η συμπολίτευση δεν θα στήριζε τον υποψήφιο του κόμματός της. «Αρνήθηκα τη συναλλαγή. Δεν μας νοιάζουν οι καρέκλες», υπογράμμισε.

«Ο Τσίπρας χρησιμοποιεί πολύ ανήθικους και άγριους τρόπους»

Στην συνέχεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έστρεψε τα βέλη της προς τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κάνοντας λόγο για «αποκορύφωμα θράσους» και νέα προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών. Κατήγγειλε μάλιστα ότι ο κ. Τσίπρας χρησιμοποιεί «πολύ ανήθικους και άγριους τρόπους», βάζοντας ανθρώπους να προσεγγίζουν στελέχη της Πλεύσης Ελευθερίας προτρέποντάς τα να αποχωρήσουν.

«Είναι εντελώς ατελέσφορη αυτή η προσπάθεια. Ούτε πρόκειται να έχει την εκλογική καταγραφή που διαφημίζουν», δήλωσε, συμπληρώνοντας ότι ο κόσμος έχει πλέον καταλάβει την «απάτη του προγράμματος της Θεσσαλονίκης». Κατέκρινε επίσης τον κ. Τσίπρα για το γεγονός ότι «επί 2,5 χρόνια εισέπραττε μισθό χωρίς να έχει ανοίξει το στόμα του για τίποτα στη Βουλή» προτού αποχωρήσει.

«Στόχος μας είναι να πάνε φυλακή όλα αυτά τα κυβερνητικά λαμόγια»

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν πρόκειται να προχωρήσει σε καιροσκοπικές συμπράξεις ή deals κάτω από το τραπέζι. Θέτοντας ως ύψιστο σκοπό την απονομή δικαιοσύνης, δήλωσε: «Στόχος μας είναι να πάνε φυλακή όλα αυτά τα κυβερνητικά λαμόγια που έχουν καθίσει στο σβέρκο της κοινωνίας». Προέβλεψε δε μια «καθολική ανατροπή» των σημερινών πολιτικών συσχετισμών στις επερχόμενες εκλογές, κόντρα στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Τέλος, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της στην εξωτερική πολιτική της χώρας, χαρακτηρίζοντας ως «ντροπή» τις στρατιωτικές και διπλωματικές συμμαχίες της Ελλάδας με κράτη που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Καταδίκασε απερίφραστα τη σύμπραξη με το κράτος του Ισραήλ και την κυβέρνηση Νετανιάχου -τον οποίο χαρακτήρισε καταζητούμενο για διεθνή εγκλήματα- καθώς και με τη Σαουδική Αραβία, υπενθυμίζοντας τη στυγερή δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι.