Ολυμπιακός: «Ο Πουέρτα συμφώνησε με τη Νότιγχαμ και πάει δανεικός στον Πειραιά» σύμφωνα με δημοσίευμα – Διάψευση για Βάργκας και Χιλ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ συμφώνησε με τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος αναμένεται να μετακομίσει στον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού. Παράλληλα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να ενδιαφέρεται για τους Ρούμπεν Βάργκας και Μπράιαν Χιλ.

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Αθλητισμός

Πουέρτα
πηγή: AP Photo/Abbie Parr
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με τον Γκουστάβο Πουέρτα, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, θα μετακομίσει στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό με τη μορφή δανεισμού.
  • Ο Κολομβιανός χαφ, που ανήκει στην Σανταντέρ, θα αποκτηθεί από τη Νότιγχαμ πληρώνοντας τη ρήτρα αποδέσμευσης, προτού παραχωρηθεί δανεικός στους «ερυθρόλευκους».
  • Η ΠΑΕ Ολυμπιακός διέψευσε τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους Βάργκας και Χιλ να απασχολούν τους Πειραιώτες, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον.

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Η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με τον Γκουστάβο Πουέρτα, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως έπειτα από το deal, ο παίκτης θα μετακομίσει στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό με την μορφή δανεισμού.

Ο Κολομβιανός ανήκει στην Σαντατέρ, η οποία τον είχε αγοράσει για 3.500.000 ευρώ για τη Λεβερκούζεν. Από εκεί και πέρα, ο αγγλικός σύλλογος θέλει να τον αποκτήσει και στην συνέχεια θα πάει δανεικός στον Ολυμπιακό, καθώς η Νότιγχαμ πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που έχει με τη Σανταντέρ.

Ο νεαρός χαφ είναι 11 φορές διεθνής με την Κολομβία, ενώ έχει αγωνιστεί στις Λεβερκούζεν και Χαλ, έχοντας ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την Νυρεμβέργη. Φέτος ήταν βασικός και στα τρία ματς της Σανταντέρ στη La Liga.

Το δημοσίευμα:

 

Διάψευση του Ολυμπιακού για τους Βάργκας και Χιλ

Όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Ολυμπιακός ήθελε να πείσει τον Βάργκας να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει με τους “ερυθρόλευκους”. Σε απάντηση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό, πως τόσο για την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, όσο και για τον Μπράιαν Χιλ, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και δεν απασχολούν τις τάξεις των Πειραιωτών.

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