Ολυμπιακός: «Ο Πουέρτα συμφώνησε με τη Νότιγχαμ και πάει δανεικός στον Πειραιά» σύμφωνα με δημοσίευμα – Διάψευση για Βάργκας και Χιλ

Η Νότιγχαμ ήρθε σε συμφωνία με τον Γκουστάβο Πουέρτα, με δημοσίευμα του εξωτερικού να αναφέρει πως έπειτα από το deal, ο παίκτης θα μετακομίσει στον Πειραιά και τον Ολυμπιακό με την μορφή δανεισμού.

Ο Κολομβιανός ανήκει στην Σαντατέρ, η οποία τον είχε αγοράσει για 3.500.000 ευρώ για τη Λεβερκούζεν. Από εκεί και πέρα, ο αγγλικός σύλλογος θέλει να τον αποκτήσει και στην συνέχεια θα πάει δανεικός στον Ολυμπιακό, καθώς η Νότιγχαμ πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης που έχει με τη Σανταντέρ.

Ο νεαρός χαφ είναι 11 φορές διεθνής με την Κολομβία, ενώ έχει αγωνιστεί στις Λεβερκούζεν και Χαλ, έχοντας ένα ενδιάμεσο πέρασμα από την Νυρεμβέργη. Φέτος ήταν βασικός και στα τρία ματς της Σανταντέρ στη La Liga.

Το δημοσίευμα:

🚨 Exclusiva: Acuerdo verbal alcanzado para que Gustavo Puerta (23) sea nuevo jugador del grupo de Evangelos Marinakis pagando la cláusula de rescisión. El colombiano firmará con #NottinghamForest y estará esta temporada en #Olympiacos para disputar la Europa League. 🇨🇴🌳🏛️ pic.twitter.com/aczdq2JtYt — Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2026

Διάψευση του Ολυμπιακού για τους Βάργκας και Χιλ

Όπως έγινε γνωστό από δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Ολυμπιακός ήθελε να πείσει τον Βάργκας να έρθει στην Ελλάδα και να υπογράψει με τους “ερυθρόλευκους”. Σε απάντηση των συγκεκριμένων δημοσιευμάτων, η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστό, πως τόσο για την περίπτωση του Ρούμπεν Βάργκας, όσο και για τον Μπράιαν Χιλ, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και δεν απασχολούν τις τάξεις των Πειραιωτών.