US Open: Ο Τζόκοβιτς αποκλείστηκε με εμετούς και κράμπες στο κορτ – Δείτε βίντεο

Σε μία από τις πιο δραματικές και αναπάντεχες στιγμές στην ιστορία του US Open, ο σπουδαίος τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε έναν οδυνηρό αποκλεισμό μόλις στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης, καταβεβλημένος από σοβαρά σωματικά προβλήματα.

Ο Σέρβος σταρ του τένις αποχώρησε δακρυσμένος από το κορτ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον της καριέρας του.

Η κατάρρευση και ο μαραθώνιος των 4,5 ωρών

Ο σπουδαιότερος τενίστας όλων των εποχών «λύγισε» από τον χρόνο, αλλά και από τον Αργεντινό Μαριάνο Ναβόνε, ο οποίος επικράτησε με 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 σε έναν μαραθώνιο που διήρκεσε 4 ώρες και 36 λεπτά.

Mariano Navone defeats 24-time Grand Slam Champion Novak Djokovic in five sets. pic.twitter.com/BE8Dn3qC8j — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2026



Ο Τζόκοβιτς χαιρέτησε τους φιλάθλους καθώς τον αποθέωναν και σχημάτισε μια καρδιά με τα χέρια του καθώς αποχωρούσε από το Arthur Ashe Stadium. Ήταν άραγε η τελευταία φορά;



Ακριβώς 21 χρόνια από την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στο US Open, είναι θεμιτό να αναρωτηθεί κανείς αν αυτό ήταν το φινάλε του στο Φλάσινγκ Μέντοους, γράφει η New York Post. Τόσο άσχημη ήταν η εικόνα του και τόσο επιβαρμένη η σωματική του κατάσταση.

Ο Τζόκοβιτς μετρούσε 37 συνεχόμενες νίκες στον πρώτο και δεύτερο γύρο στη Νέα Υόρκη, ενώ είχε να αποκλειστεί τόσο νωρίς σε Grand Slam εδώ και 20 χρόνια, από τον πρώτο γύρο του Australian Open το 2006.

«Ήταν ένα φρικτό συναισθηματικά παιχνίδι»

Στις δηλώσεις του μετά την αναμέτρηση, ο 39χρονος Σέρβος περιέγραψε τη μάχη που έδωσε με το σώμα του. «Ήταν προφανές ότι ήταν ένα φρικτό συναισθηματικά παιχνίδι για μένα στο κορτ», τόνισε.

“The stomach continues to churn.” – Chris Fowler after Novak Djokovic has vomited at least three times. “Talk about the ultimate competitor. He’s hurling, and it’s unbelievable that he’s still enduring. Suffering.” – John McEnroe pic.twitter.com/cObQkBZMcC — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 31, 2026



«Είναι κάτι που κουβαλάω, δυστυχώς, σχεδόν σε κάθε αγώνα φέτος: εμετούς, ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί. Μετά ολοκληρωτικά το σώμα μου αρχίζει να καταρρέει, βασικά κράμπες και πόνος. Ναι, η μέση απλά παρέδωσε πνεύμα στο τέλος και ο ώμος, και δεν μπόρεσα να το κλείσω», πρόσθεσε.

«Ήμουν με break μπροστά στο τέταρτο σετ, αλλά απλά υπέφερα σε όλη τη διάρκεια από το τέταρτο game του αγώνα. Και πάλι, δεν θέλω να αφαιρέσω τίποτα από τη νίκη του. Συγχαρητήρια σε αυτόν. Είναι καλό παιδί, μαχητής. Αλλά εγώ δεν το διασκέδασα».

It was heartbreaking to see Novak Djokovic in tears today. A 24-time Grand Slam champion, Djokovic was exhausted just half an hour into his opening match at the US Open. Yet, he kept fighting for nearly five hours. His body is no longer cooperating, but his mind refuses to give… pic.twitter.com/FvyNNowCA6 — Three Courts (@threecourts) August 31, 2026



Σε ερώτηση για το αν αυτό το πρόβλημα υγείας μπορεί να διορθωθεί, ο Τζόκοβιτς απάντησε: «Δεν ξέρω. Προσπαθώ, φίλε. Προσπαθώ. Ας δούμε».

Το χρονικό της σωματικής δοκιμασίας

Την Κυριακή, ο Τζόκοβιτς υπέπεσε σε 70 αβίαστα λάθη. Πάλεψε με τουλάχιστον τρεις κρίσεις ναυτίας, κράμπες, χρειάστηκε εισπνεόμενο, ιατρικό timeout και δύο χάπια. Όμως, μόλις η μέση του «κλείδωσε» και το σερβίς του εξαφανίστηκε, ο αγώνας μετατράπηκε σε ρέκβιεμ.

Ο Τζόκοβιτς δεν ήταν απλώς αδιάθετος, αλλά πολλοί θα πουν ότι τον βάρυναν τα χρόνια. Είχε κάνει εμετό και χρειάστηκε θεραπεία πριν από δύο εβδομάδες στο Σινσινάτι, υποφέροντας από μια μυστηριώδη ιατρική πάθηση – με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η πάθηση αυτή λέγεται απλά «ηλικία».

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, έκανε εμετό πολλαπλές φορές στο κορτ, ενώ χρησιμοποίησε εισπνεόμενο κατά τη διάρκεια του τετάρτου σετ. Ωστόσο, η μέση του ήταν η «σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι».

lol now it makes sense why Novak is playing like shit. Man is puking out there. pic.twitter.com/K0O93aJQbq — Jeff 🔴⚫️🔴 (@JMC9787) August 31, 2026



Ο Τζόκοβιτς ζήτησε κάποια στιγμή ιατρικό timeout. Ο φυσιοθεραπευτής ήταν έτοιμος να του αλείψει κάποια κρέμα στη μέση, ενώ ο γιατρός του έδωσε κι άλλα χάπια.

Όμως, το πλεονέκτημα που είχε παίρνοντας εύκολους πόντους από το πρώτο σερβίς είχε πλέον χαθεί. Ο Ναβόνε χτύπησε σε αυτή την Αχίλλειο πτέρνα και έβαλε τέλος στην παρουσία του Τζόκοβιτς στο Φλάσινγκ Μέντοους.

«Ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα» για τον Ναβόνε

Για τον 48ο στην παγκόσμια κατάταξη Ναβόνε, αυτή ήταν η μεγαλύτερη νίκη της ζωής του.

Ο Αργεντινός τενίστας δήλωσε ενθουσιασμένος: «Ο Νόβακ είναι ο GOAT σε αυτό το άθλημα. Το να τον κερδίζεις στο US Open, στο Arthur Ashe, είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές που έχω στο τένις».

“You’ll be playing your second round on Court 21. We wish you the best.” – John McEnroe after Mariano Navone beats Novak Djokovic in the US Open pic.twitter.com/3mN94Bra5S — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 31, 2026



«Όταν είσαι παιδί και σκέφτεσαι να παίξεις τένις, η μεγαλύτερη σκηνή στον κόσμο του τένις είναι πολύ σημαντική για σένα. Όταν έχεις την ευκαιρία να παίξεις εναντίον του, εύχεσαι και ονειρεύεσαι να τον κερδίσεις σε τέτοιου είδους σκηνικά επειδή μεγάλωσες με αυτό. Οπότε ναι, είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ήταν απόλαυση».

Μένει πλέον να φανεί αν ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα έχει άλλη ευκαιρία στο μέλλον να αγωνιστεί ξανά στο αμερικανικό Grand Slam.