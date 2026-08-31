Καύσιμα: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Σεπτέμβριο – Στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο η κρατική ενίσχυση

Παρατείνεται το μέτρο της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (diesel) και τον μήνα Σεπτέμβρη.

Ειδικότερα κρατική ενίσχυση ανέρχεται στα 0,10 ευρώ ανά λίτρο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Υπενθυμίζεται πως, το μέτρο αυτό θα έληγε κανονικά σήμερα,31 Αυγούστου με την ίδια ακριβώς τιμή.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως ελήφθη σε μια περίοδο που η διεθνής τιμή του πετρελαίου (brent) έχει πάρει πάλι την ανιούσα και συγκεκριμένα υπερβαίνει το επίπεδο των 90 δολαρίων το βαρέλι.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Αναλυτικά, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.

Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.

Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.