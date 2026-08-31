ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο EN ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Εύη Κατσώλη ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12:34, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12:35, Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 Πολιτική Φωτογραφία: INTIME Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google Παρακολουθήστε απευθείας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ