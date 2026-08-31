Ιράν: Το «φίδι» ο Νετανιάχου «παγίδευσε» τον Τραμπ στον πόλεμο – Οι ΗΠΑ «θα πάρουν ένα σοβαρό μάθημα» για τα πλήγματα

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Σε μια παράλληλη ρητορική αντεπίθεση προχωρά το Ιράν, εξαπολύοντας βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και προειδοποιώντας τις ΗΠΑ για τις συνέπειες των στρατιωτικών τους πληγμάτων.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Νετανιάχου, αποκαλώντας τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό «φίδι».

Όπως υποστήριξε ο Ιρανός ΥΠΕΞ, ο Νετανιάχου σε απευθείας μετάδοση προς τους Ισραηλινούς στα εβραϊκά αστειεύεται με το πώς «επηρεάζει» τις ΗΠΑ, ενώ όταν μιλάει στα αγγλικά επαινεί δημόσια την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Παράλληλα, ο Αραγτσί ισχυρίστηκε ότι ο Νετανιάχου «παγίδευσε» την αμερικανική κυβέρνηση σε έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν «για λογαριασμό του Ισραήλ».

«Οι ξένοι πρέπει να αποκοπούν από την περιοχή»

Την ίδια ώρα, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γκαριμπαμπαντί, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Fars ότι «οι ξένοι πρέπει να αποκοπούν» από την περιοχή, στον απόηχο της αμερικανικής επίθεσης στο νησί Λαράκ.

Ο Γκαριμπαμπαντί υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ πρέπει «να πάρουν ένα σοβαρό μάθημα», ώστε να μην «επαναλάβουν τις επιθέσεις τους».

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB, οι αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το νησί Λαράκ, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας αρκετούς Ιρανούς πολίτες και στρατιώτες.

Στο Μπισκέκ ο Πεζεσκιάν για τη Σύνοδο του SCO

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, έφθασε στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, Μπισκέκ, προκειμένου να συμμετάσχει στην ετήσια Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO).

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA, ο Πεζεσκιάν προγραμματίζεται να εκφωνήσει ομιλία στη Σύνοδο, ενώ θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς της Ινδίας και του Πακιστάν, καθώς και με τους προέδρους της Ρωσίας, του Κιργιστάν και του Τατζικιστάν.

Φτάνοντας στη σύνοδο, ο Ιρανός Πρόεδρος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Δεν επιζητούμε τον πόλεμο, αυτό είναι το μήνυμά μας προς τον κόσμο. Ωστόσο, απέναντι στην επιθετικότητα, δεν θα μείνουμε αμέτοχοι. Είμαστε ικανοί να δώσουμε μια αποφασιστική απάντηση. Η αστάθεια σε αυτή την περιοχή θα επηρέαζε τους πάντες και θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα».