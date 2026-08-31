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Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Κέρκυρα – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

Δύο άτομα τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026 στην Κέρκυρα, όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε απόκρημνο σημείο στους Αργυράδες. Η Πυροσβεστική απεγκλώβισε τις δύο επιβαίνουσες, οι οποίες παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στην Κέρκυρα.
  • Ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε απόκρημνο σημείο, στους Αργυράδες.
  • Έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα απεγκλωβίστηκαν τις δύο επιβαίνουσες και τις παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, για μεταφορά στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε απόκρημνο σημείο, στους Αργυράδες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τις δύο επιβαίνουσες στο όχημα και τις παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

 

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