Τροχαίο με 2 τραυματίες στην Κέρκυρα – Απεγκλωβίστηκαν από την Πυροσβεστική

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Τροχαίο με δύο τραυματίες συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (31/8) στην Κέρκυρα, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του σε απόκρημνο σημείο, στους Αργυράδες.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα, που απεγκλώβισαν τις δύο επιβαίνουσες στο όχημα και τις παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.