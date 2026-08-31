Μητσοτάκης: «Ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης» – Το βίντεο για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης

«Σήμερα ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του για την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις αλλαγές που έφερε το Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0».

Ο πρωθυπουργός αναφέρει ότι «πριν από 5,5 χρόνια παρουσιάσαμε το Ελλάδα 2.0, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που έχει υλοποιήσει ποτέ η Ελλάδα ύψους 36 δισ. ευρώ με αποκλειστικά ευρωπαϊκούς πόρους σχεδιασμένο από Έλληνες για Έλληνες. Μία πρωτοβουλία που είχα εισηγηθεί προσωπικά μαζί με 8 ευρωπαίους ηγέτες το 2020 ως απάντηση στην οικονομική κρίση της πανδημίας». Στo σημείο αυτό επισημαίνει ότι θυμάται την αντίσταση των φειδωλών χωρών του βορρά στην ιδέα ενός κοινού ευρωπαϊκού δανεισμού.

«Σήμερα που ολοκληρώνεται αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω»

«Σήμερα που ολοκληρώνεται αξίζει να δούμε τι αφήνει πίσω: το 2021 προβλέπαμε αύξηση του ΑΕΠ κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες» ενώ τελικά και με τη σημαντική συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης αυτή η αύξηση έφτασε τις 11 ποσοστιαίες μονάδες.

«Το 2021 προβλέπαμε ότι στη διάρκεια του Ταμείου Ανάκαμψης θα δημιουργήσουμε 180.000 νέες θέσεις εργασίας. Τελικά δημιουργήθηκαν περίπου 550.000 νέες θέσεις εργασίας. Με πόρους του ΤΑ διασυνδέσαμε σχεδόν 500.000 ταμειακές μηχανές με POS.

Με απλά λόγια οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης μας βοήθησαν για να αντιμετωπίσουμε επιτέλους τη μάστιγα της φοροδιαφυγής.

Με πόρους του ΤΑ δρομολογήσαμε την ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, η οποία κατέγραψε εκατομμύρια ώρες υπερωρίας που προηγουμένως δεν καταγράφονταν. Περισσότερη διαφάνεια σημαίνει μια πιο δίκαιη αγορά εργασίας.

Με πόρους του ΤΑ ενισχύσαμε την ψηφιοποίηση του κράτους. Έτσι από ουραγός στα ζητήματα ψηφιοποίησης έχουμε ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε πολλούς κρίσιμους δείκτες. Από το gov.gr ως την ψηφιακή υγεία.

Από καθαρός εισαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας γίναμε καθαρός εξαγωγέας επενδύοντας στις ΑΠΕ και στα δίκτυα. Και αυτές οι επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΑ κι όσο περισσότερο επενδύουμε σε διασυνδέσεις και σε ΑΠΕ και σε συστήματα αποθήκευσης τόσο χαμηλότερες τελικά είναι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές».

Ο πρωθυπουργός αναφέρει επίσης ότι ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης στα πρωτοδικεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μειώθηκε κατά περίπου 50%, ενώ ο νέος δικαστικός χάρτης και οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στη δικαιοσύνη χρηματοδοτήθηκαν και αυτές από το ΤΑ.

Επισημαίνει επίσης ότι η χώρα απέκτησε επιτέλους Κτηματολόγιο φθάνοντας από 39% το 2019 στο 99% σήμερα.

Επίσης ότι με πόρους του ΤΑ ανακατασκευάστηκαν τα τμήματα επειγόντων περιστατικών σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα.

Ακόμη ότι τοποθετήθηκαν 40.000 διαδραστικοί πίνακες σε σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια.

«Επόμενος σταθμός είναι το 2030»

«Και ίσως το σημαντικότερο. Η Ελλάδα που για δεκαετίες καθυστερούσε στην αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων απέδειξε ότι μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να ολοκληρώνει ένα τόσο σύνθετο πρόγραμμα στην ώρα του, χωρίς τελικά να χάσει ούτε ένα ευρώ».

Κλείνοντας υπογραμμίζει ότι «ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης κι επόμενος σταθμός είναι το 2030 με ορίζοντα μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο ασφαλή, πιο δίκαιη».