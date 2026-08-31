Νετανιάχου για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, άμεση συνέχεια της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο

«Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ» τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.
«Η συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που συναλλάξαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
«Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» προσθέτει και καταλήγει: «Αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές άμυνας μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».
ההסכם הביטחוני שנחתם היום עם יוון, מהגדולים בתולדות המדינה, הוא המשך ישיר לברית מזרח הים-תיכונית שעשינו לפני עשור עם יוון וקפריסין.
הוא מהווה הוכחה נוספת ליכולות האדירות של התעשיות הביטחוניות והטכנולוגיות של ישראל.
מהלך זה מבטא את עוצמתה של ישראל, את האמון בייצוא הביטחוני שלנו…
— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 31, 2026
Prime Minister Benjamin Netanyahu:
“The security agreement signed today with Greece, one of the largest in the country’s history, is a direct continuation of the Eastern Mediterranean alliance we forged a decade ago with Greece and Cyprus. It serves as further proof of the… pic.twitter.com/42AW0kymvr
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) August 31, 2026