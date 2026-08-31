Νετανιάχου για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Μια από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, άμεση συνέχεια της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με την Ελλάδα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ και άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου με Ελλάδα και Κύπρο.

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Διεθνή Νέα

Νίκος Χριστοδουλίδης, Μπενιαμίν Νετανιάχου, Κυριάκος Μητσοτάκης
(Abir Sultan/Pool Photo via AP)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε πως «η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μιας από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ».
  • Η συμφωνία ασφαλείας αποτελεί «άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που συναλλάξαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο», σύμφωνα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό.
  • Ο Νετανιάχου πρόσθεσε πως «αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές άμυνας μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».

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«Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα είναι μια από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ» τόνισε σε ανάρτησή του στα social media ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η συμφωνία ασφαλείας που υπογράφηκε σήμερα με την Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της χώρας, αποτελεί άμεση συνέχεια της συμμαχίας της Ανατολικής Μεσογείου που συναλλάξαμε πριν από μια δεκαετία με την Ελλάδα και την Κύπρο» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.

«Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη των τεράστιων δυνατοτήτων των αμυντικών και τεχνολογικών βιομηχανιών του Ισραήλ» προσθέτει και καταλήγει: «Αυτή η κίνηση εκφράζει τη δύναμη του Ισραήλ, την εμπιστοσύνη στις εξαγωγές άμυνας μας και την ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών».

 

 

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