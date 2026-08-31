Ζελένσκι: Γουίτκοφ και Κούσνερ ενδέχεται να επισκεφθούν την Ουκρανία – «Χρήσιμο ταξίδι για την επίτευξη ειρήνης»

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τους εκπροσώπους του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, είχε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με τις δύο πλευρές να συζητούν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο επίσκεψής τους στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε γνωστή την επικοινωνία μέσω ανάρτησής του, χαρακτηρίζοντας τη συνομιλία «λεπτομερή και εποικοδομητική».

«Είχα μια καλή τηλεφωνική συνομιλία με τους εκπροσώπους του προέδρου Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Ήταν λεπτομερής και εποικοδομητική», ανέφερε ο Ζελένσκι.

Στο τραπέζι επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην Ουκρανία

Όπως τόνισε, ο διάλογος μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές εργάζονται για να καθορίσουν ημερομηνία για ενδεχόμενη επίσκεψη των Αμερικανών εκπροσώπων στην Ουκρανία.

«Αυτό το ταξίδι θα ήταν πολύ χρήσιμο για την επεξεργασία λύσεων με στόχο την ειρήνη», έγραψε ο Ζελένσκι.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο Ουκρανός πρόεδρος ενημέρωσε επίσης τους Γουίτκοφ και Κούσνερ για την κατάσταση στο μέτωπο, υποστηρίζοντας ότι τα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας παραμένουν περιορισμένα και επιτυγχάνονται με τεράστιες απώλειες.

Συζήτησαν και τις ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις

Στο επίκεντρο της επικοινωνίας βρέθηκαν και οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Ουκρανίας. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είναι καλά ενημερωμένοι για πολλές λεπτομέρειες σχετικά με την κατάσταση.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες Ουκρανίας και ΗΠΑ θα παραμείνουν σε επαφή, προκειμένου να επεξεργαστούν την ατζέντα και να καθορίσουν το καταλληλότερο χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες συνομιλίες.

«Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ, τον Στιβ και τον Τζάρεντ, καθώς και όλους στις Ηνωμένες Πολιτείες που εργάζονται ώστε η ειρήνη να γίνει κοινό μας επίτευγμα», κατέληξε ο Ζελένσκι.