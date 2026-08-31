Σι Τζινπίνγκ σε Πούτιν: «Ακόμη ισχυρότερα τα θεμέλια των σχέσεων Κίνας – Ρωσίας»

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις Κίνας και Ρωσίας θα αποκτήσουν ισχυρότερα θεμέλια και καλύτερες προοπτικές κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, όπου ο Σι αναφέρθηκε επίσης στις αυξημένες διεθνείς αβεβαιότητες και στην επιδίωξη ενός ισότιμου πολυπολικού κόσμου.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στις 31 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via Reuters
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, στο Μπισκέκ του Κιργιστάν, στις 31 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Sputnik/Kristina Solovyova/Pool via Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις Κίνας – Ρωσίας θα αποκτήσουν «ακόμη ισχυρότερα θεμέλια και καλύτερες προοπτικές» κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.
  • Ο Σι αναφέρθηκε στις ανακατατάξεις στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι «οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί σημαντικά».
  • Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), όπου συζήτησαν και διεθνή ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ρωσίας θα αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερα θεμέλια και καλύτερες προοπτικές εξέφρασε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.

«Υπό τη στρατηγική καθοδήγησή μας και χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν ισχυρότερα και οι προοπτικές τους ακόμη πιο λαμπρές», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Πούτιν.

Σι: Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αβεβαιότητες διεθνώς

Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ανακατατάξεις που καταγράφονται στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι «οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί σημαντικά».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιδίωξη των λαών για ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία και άλλες χώρες, προκειμένου να «ενισχυθούν οι δυνάμεις που ηγούνται της μεταρρύθμισης της παγκόσμιας διακυβέρνησης και προωθούν έναν ισότιμο και εύτακτο πολυπολικό κόσμο».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν επίσης διεθνή και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Xinhua.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ