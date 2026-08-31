Σι Τζινπίνγκ σε Πούτιν: «Ακόμη ισχυρότερα τα θεμέλια των σχέσεων Κίνας – Ρωσίας»

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Την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ρωσίας θα αποκτήσουν ακόμη ισχυρότερα θεμέλια και καλύτερες προοπτικές εξέφρασε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη συνάντησή του με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται το κινεζικό κρατικό πρακτορείο Xinhua, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τη Δευτέρα στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ του Κιργιστάν.

«Υπό τη στρατηγική καθοδήγησή μας και χάρη στις κοινές μας προσπάθειες, τα θεμέλια των διμερών σχέσεων θα γίνουν ισχυρότερα και οι προοπτικές τους ακόμη πιο λαμπρές», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ στον Πούτιν.

Σι: Έχουν αυξηθεί σημαντικά οι αβεβαιότητες διεθνώς

Ο Κινέζος πρόεδρος αναφέρθηκε στις ανακατατάξεις που καταγράφονται στη διεθνή σκηνή, επισημαίνοντας ότι «οι αβεβαιότητες και οι απρόβλεπτοι παράγοντες στη διεθνή κατάσταση έχουν αυξηθεί σημαντικά».

Τόνισε, ωστόσο, ότι η επιδίωξη των λαών για ειρήνη, ανάπτυξη και συνεργασία παραμένει αμετάβλητη.

Παράλληλα, ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Ρωσία και άλλες χώρες, προκειμένου να «ενισχυθούν οι δυνάμεις που ηγούνται της μεταρρύθμισης της παγκόσμιας διακυβέρνησης και προωθούν έναν ισότιμο και εύτακτο πολυπολικό κόσμο».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, Σι Τζινπίνγκ και Βλαντίμιρ Πούτιν συζήτησαν επίσης διεθνή και περιφερειακά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Xinhua.