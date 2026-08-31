Νεπάλ: Προσεγγίζουν τους 4.500 οι αγνοούμενοι – Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν, μετ’ εμποδίων η πρόσβαση – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Οι διασώστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να παλεύουν με τη λάσπη στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ, καθώς ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων αυξάνεται. Ο απολογισμός κάνει λόγο για 955 νεκρούς και 4.471 αγνοούμενους, ενώ ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν και η πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές παραμένει μετ' εμποδίων, με τις Αρχές να έχουν εκδώσει προειδοποίηση για νέες πλημμύρες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΝΕΠΑΛ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IFRC ASIA PACIFIC
ΝΕΠΑΛ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IFRC ASIA PACIFIC
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακάματοι οι διασώστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να παλεύουν με την λάσπη στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ, την ώρα που οι νεκροί ανέρχονται σε 955 και οι αγνοούμενοι σε 4.471.
  • Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν, ενώ συγκλονίζει η μαρτυρία εθελόντριας για την κατάσταση των παιδιών που κοιμούνται σε σχολεία, ακόμη σε σοκ και χωρίς βασικές προμήθειες.
  • Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν έως και 900 εργαζόμενους παγιδευμένους σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εργοστασίων, με την πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές να είναι μετ’ εμποδίων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ακάματοι οι διασώστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να παλεύουν με την λάσπη στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ για κάποιο ίχνος ζωής, την ώρα που αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων. Στο μεταξύ, στο Νεπάλ έχουν επιστρατευτεί 8.900 στρατιώτες για να συνδράμουν στο διασωστικό έργο. Βέβαια, η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται ακόμη κρίσιμη καθώς οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών.

Νεπάλ: Τουλάχιστον 900 νεκροί και 4.700 αγνοούμενοι από την κατάρρευση παγετώνα – Αγωνία για 90 παγιδευμένους σε στοές έργων
ΝΕΠΑΛ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: GLOBAL TIMES
ΝΕΠΑΛ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: GLOBAL TIMES

Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν

Συγκλονίζει η μαρτυρία της Ρόσνι Μπαταράι, μιας Νεπαλέζας εθελόντριας, η οποία ταξίδεψε στα πληγέντα από τις πλημμύρες χωριά της επαρχίας Νουβακότ, τα οποία ισοπεδώθηκαν από την καταστροφή της Τετάρτης. Εκεί βρήκε 200 ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα ενός σχολείου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν πολλά παιδιά των οποίων οι γονείς αγνοούνται.

«Αυτά τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι πολύ σιωπηλά, δεν παίζουν ούτε τρέχουν γύρω-γύρω, βρίσκονται ακόμη σε σοκ», είπε η Ρόσνι Μπαταράι μιλώντας στο BBC. «Υπάρχουν μωρά χωρίς πάνες και γυναίκες χωρίς προϊόντα εμμήνου ρύσεως. Η διάρροια αποτελεί πρόβλημα», αναφέρει.

Νεπάλ: Συνεχίζεται η μάχη με τη λάσπη – Πάνω από 90.000 άνθρωποι πλήττονται από την καταστροφή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ
ΝΕΠΑΛ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IFRC ASIA PACIFIC
ΝΕΠΑΛ – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: IFRC ASIA PACIFIC

Η Ρόσνι Μπαταράι, η οποία εργάζεται ως ακτιβίστρια για το κλίμα στο Κατμαντού, οδήγησε προς την πληγείσα περιοχή το Σάββατο με ένα αυτοκίνητο γεμάτο προμήθειες. «Είδα δύο πτώματα στον δρόμο. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό», λέει, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να φτάσει στην πληγείσα επαρχία.

Η Ρόσνι Μπαταράι περιγράφει ότι περπάτησε σε έναν από τους δρόμους και το πόδι της κόλλησε στη λάσπη. «Ο δρόμος είναι καλυμμένος με άμμο και λάσπη. Aν πατήσεις πάνω του, τα πόδια σου βουλιάζουν όλο και πιο βαθιά», είπε εξηγώντας ότι η ομάδα της προτίμησε να κινηθεί μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.

Νεπάλ: Ξεκίνησαν οι πρώτες ταφές νεκρών, συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους – Αποστραγγίστηκε η τεχνητή λίμνη στο Θιβέτ

Ο τελευταίος απολογισμός

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ ανέρχονται σε 955 εκ των οποίων 939 στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ. Ο δε αριθμός αγνοούμενων ανέρχεται σε 4.471 εκ των οποίων 3.925 στο Νεπάλ και 546 άνθρωποι στο Θιβέτ. Σύμφωνα με το Fox news, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι αμερικανοί πολίτες που θεωρούνται αγνοούμενοι ανέρχονται σε 85.

Προσπάθεια απεγκλωβισμού με ελεγχόμενη έκρηξη

Στο μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν έως και 900 εργαζόμενους που εκτιμούν ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εργοστασίων που καταπλάκωσε η λάσπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC σωστικά συνεργεία πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν του εγκλωβισμένους εργαζόμενους μέσα στα τούνελ.

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ