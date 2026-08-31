Νεπάλ: Προσεγγίζουν τους 4.500 οι αγνοούμενοι – Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν, μετ’ εμποδίων η πρόσβαση – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ακάματοι οι διασώστες συνεχίζουν για έκτη ημέρα να παλεύουν με την λάσπη στο Νεπάλ και το γειτονικό Θιβέτ για κάποιο ίχνος ζωής, την ώρα που αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων. Στο μεταξύ, στο Νεπάλ έχουν επιστρατευτεί 8.900 στρατιώτες για να συνδράμουν στο διασωστικό έργο. Βέβαια, η κατάσταση στην περιοχή κρίνεται ακόμη κρίσιμη καθώς οι Αρχές έχουν εκδώσει προειδοποίηση για το ενδεχόμενο νέων πλημμυρών.

Ολόκληρα χωριά ισοπεδώθηκαν

Συγκλονίζει η μαρτυρία της Ρόσνι Μπαταράι, μιας Νεπαλέζας εθελόντριας, η οποία ταξίδεψε στα πληγέντα από τις πλημμύρες χωριά της επαρχίας Νουβακότ, τα οποία ισοπεδώθηκαν από την καταστροφή της Τετάρτης. Εκεί βρήκε 200 ανθρώπους να κοιμούνται στο πάτωμα ενός σχολείου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν πολλά παιδιά των οποίων οι γονείς αγνοούνται.

«Αυτά τα παιδιά δεν μιλάνε, είναι πολύ σιωπηλά, δεν παίζουν ούτε τρέχουν γύρω-γύρω, βρίσκονται ακόμη σε σοκ», είπε η Ρόσνι Μπαταράι μιλώντας στο BBC. «Υπάρχουν μωρά χωρίς πάνες και γυναίκες χωρίς προϊόντα εμμήνου ρύσεως. Η διάρροια αποτελεί πρόβλημα», αναφέρει.

Η Ρόσνι Μπαταράι, η οποία εργάζεται ως ακτιβίστρια για το κλίμα στο Κατμαντού, οδήγησε προς την πληγείσα περιοχή το Σάββατο με ένα αυτοκίνητο γεμάτο προμήθειες. «Είδα δύο πτώματα στον δρόμο. Δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό», λέει, προσθέτοντας ότι χρειάστηκαν αρκετές ώρες για να φτάσει στην πληγείσα επαρχία.

Η Ρόσνι Μπαταράι περιγράφει ότι περπάτησε σε έναν από τους δρόμους και το πόδι της κόλλησε στη λάσπη. «Ο δρόμος είναι καλυμμένος με άμμο και λάσπη. Aν πατήσεις πάνω του, τα πόδια σου βουλιάζουν όλο και πιο βαθιά», είπε εξηγώντας ότι η ομάδα της προτίμησε να κινηθεί μέσα από καλλιεργήσιμες εκτάσεις, προκειμένου να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στους πληγέντες.

Ο τελευταίος απολογισμός

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό, οι νεκροί σε Νεπάλ και Θιβέτ ανέρχονται σε 955 εκ των οποίων 939 στο Νεπάλ και 16 στο Θιβέτ. Ο δε αριθμός αγνοούμενων ανέρχεται σε 4.471 εκ των οποίων 3.925 στο Νεπάλ και 546 άνθρωποι στο Θιβέτ. Σύμφωνα με το Fox news, το οποίο επικαλείται πληροφορίες από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ οι αμερικανοί πολίτες που θεωρούνται αγνοούμενοι ανέρχονται σε 85.

Rescuers use gas analysis devices to screen the debris left from the #mudslide for life miracle. They have recovered infant supplies, clothing, and other personal belongings☹️as the search for the missing continues at the hardest-hit area of #Gyirong Port in in Southwest China’s… pic.twitter.com/l9Hv59oIk7 — Global Times (@globaltimesnews) August 31, 2026

Προσπάθεια απεγκλωβισμού με ελεγχόμενη έκρηξη

Στο μεταξύ, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προσεγγίσουν έως και 900 εργαζόμενους που εκτιμούν ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σήραγγες υδροηλεκτρικών εργοστασίων που καταπλάκωσε η λάσπη. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC σωστικά συνεργεία πραγματοποίησαν ελεγχόμενη έκρηξη προκειμένου να μπορέσουν να αναζητήσουν του εγκλωβισμένους εργαζόμενους μέσα στα τούνελ.