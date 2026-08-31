Νεπάλ: Τουλάχιστον 900 νεκροί και 4.700 αγνοούμενοι από την κατάρρευση παγετώνα – Αγωνία για 90 παγιδευμένους σε στοές έργων

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Σε έναν αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο εμπλέκονται οι σωστικές δυνάμεις στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, καθώς η καταστροφική πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 900 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 4.700.

Ο πρωτοφανής χείμαρρος λάσπης, πάγου, βράχων και συντριμμιών σημειώθηκε την Τετάρτη, ισοπεδώνοντας τα πάντα στο πέρασμά του.

«Εργαζόμαστε για την έρευνα και τη διάσωση των εγκλωβισμένων ανθρώπων από λόφους, οικισμούς και παραποτάμιες περιοχές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ, ταξίαρχος Ράτζα Ραμ Μπασνέτ.

Αγωνία στις στοές των υδροηλεκτρικών έργων

Τα σωστικά συνεργεία του Νεπάλ, με τη συνδρομή ειδικών από την Κίνα και την Ινδία, εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για να προσεγγίσουν εκατοντάδες ανθρώπους που πιστεύεται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε αποκλεισμένες στοές υδροηλεκτρικών έργων, οι οποίες φράχτηκαν από λάσπη και βράχους.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι τουλάχιστον 90 άτομα παραμένουν παγιδευμένα σε πολλαπλές σήραγγες εργοστασίων παραγωγής ενέργειας.

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν από τις ομάδες διάσωσης αποτυπώνουν μηχανήματα έργου να σκάβουν και να απομακρύνουν λάσπη και πέτρες κάτω από προβολείς στο σκοτάδι της νύχτας, ενώ οι εργάτες παρακολουθούσαν.

Στρατιώτες χρησιμοποίησαν φακούς μέσα σε έναν μεγάλο λάκκο που είχαν δημιουργήσει, ψάχνοντας πέρασμα για να μπουν σε μία από τις σήραγγες.

«Μεγάλη ποσότητα συντριμμιών έχει συσσωρευτεί και αυτό αποτελεί μεγάλη πρόκληση για εμάς ώστε να ανοίξουμε τις σήραγγες», δήλωσε στο Reuters ο εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ, Ράτζα Ραμ Μπασνέτ. «Η κύρια εστίασή μας είναι το άνοιγμα των σηράγγων».

Τραγικός απολογισμός

Η αρχή διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 933 άνθρωποι αγνοούνται από υδροηλεκτρικά έργα στην πληγείσα από την πλημμύρα περιοχή.

Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι περισσότεροι από 90.000 άνθρωποι είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, την οποία η Κίνα συνέδεσε με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Νεπάλ ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι στη χώρα έχουν καταγραφεί 903 θάνατοι, ενώ 4.247 άνθρωποι, ανάμεσά τους 592 ξένοι υπήκοοι, αγνοούνται.

Έως την Κυριακή, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν 16 θανάτους και 546 αγνοούμενους στο Θιβέτ. Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι 261 από τους αγνοούμενους είναι ξένοι υπήκοοι, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από εκατό Νεπαλέζων.

Εκατοντάδες σοροί, πολλές από τις οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί, θάφτηκαν σε αβαθείς τάφους, καθώς άρχισαν να αποσυντίθενται λόγω της υγρής ζέστης στις πεδιάδες της ασιατικής χώρας, αφού παρασύρθηκαν από τον ορμητικό χείμαρρο.

Πώς προκλήθηκε η καταστροφή

Οι ξαφνικές πλημμύρες της Τετάρτης ξεκίνησαν έπειτα από κατάρρευση παγετώνα ψηλά στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Επιστήμονες που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες δήλωσαν ότι το υπόβαθρο κάτω από έναν παγετώνα κατέρρευσε, συμπαρασύροντας τμήμα του. Η κατολίσθηση των βράχων ήταν τόσο σφοδρή που καταγράφηκε ως σεισμικό γεγονός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Οι βράχοι και το λιωμένο νερό φούσκωσαν στη συνέχεια τα ποτάμια στις κοιλάδες, δημιουργώντας έναν χειμαρρώδη όγκο νερού που παρέσυρε κτίρια, γέφυρες και εδάφη στο Θιβέτ και το Νεπάλ.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, χαρακτήρισε την πλημμύρα ως μια «πρωτοφανή και καταστροφική φυσική καταστροφή», σημειώνοντας ότι παραμένει δύσκολη η πλήρης εκτίμηση των ζημιών.

«Παρά τον αντίξοο καιρό, το δύσκολο έδαφος και τους συνεχείς κινδύνους, προχωράμε με αποφασιστικότητα για να σώσουμε τις ζωές των πολιτών μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook αργά την Κυριακή, προσθέτοντας ότι σχεδόν 21.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας εμπλέκονται στις επιχειρήσεις διάσωσης, μαζί με εργάτες και εθελοντές.

Κινητοποίηση στην Κίνα

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κιργιστάν, δήλωσε ότι το Πεκίνο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αναζήτηση των αγνοουμένων μετά την καταστροφή, μεταδίδει το πρακτορείο Xinhua.

Το Πεκίνο ανέφερε ότι 261 ξένοι υπήκοοι από 23 χώρες αγνοούνται στο Θιβέτ, κοντά σε ένα κομβικό συνοριακό πέρασμα με το Νεπάλ.

Όπως μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV, το Πεκίνο έχει κινητοποιήσει περισσότερους από 2.100 διασώστες και έχει διαθέσει τουλάχιστον 220 εκατομμύρια γιουάν (33 εκατομμύρια δολάρια) για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αρωγής.

Παράλληλα, πραγματοποιεί ρίψεις εξοπλισμού και εφοδίων από αέρος στους διασώστες της πρώτης γραμμής, ενώ στρατιώτες χρησιμοποιούν εξοπλισμό ανίχνευσης ζωής για τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Νέοι κίνδυνοι από λίμνες και κατολισθήσεις

Παρόλο που το Νεπάλ έχει δηλώσει ότι δεν χρειάζεται ξένη βοήθεια σε γενικό επίπεδο έρευνας και διάσωσης, έχει βασιστεί στους γείτονές του, την Ινδία και την Κίνα, για την τεχνογνωσία τους στη διάσωση σε σήραγγες.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης έχουν ανασταλεί αρκετές φορές από την Παρασκευή λόγω της κακοκαιρίας αλλά και των φόβων ότι μια λίμνη που σχηματίστηκε στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας από την καταστροφή θα μπορούσε να προκαλέσει νέες πλημμύρες, καθώς άρχισε να υπερχειλίζει στα ποτάμια του Νεπάλ.

Η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV ανέφερε ότι μια άλλη λίμνη που σχηματίστηκε από κατολίσθηση έχει αποστραγγιστεί σε μεγάλο βαθμό, καθώς το νερό διοχετεύθηκε φυσικά.

Η κατολίσθηση σημειώθηκε 2,8 χιλιόμετρα μετά την πρώτη λίμνη που σχηματίστηκε από τα συντρίμμια της κατάρρευσης του παγετώνα.

Οι αρχές παρακολουθούν τώρα έναν κρατήρα πρόσκρουσης που δημιουργήθηκε κοντά στο σημείο της κατάρρευσης του παγετώνα στη νεπαλέζικη πλευρά, ο οποίος είχε επεκταθεί στα 174.000 τετραγωνικά μέτρα μέχρι το βράδυ του Σαββάτου.

Ο κρατήρας είχε εκτιμώμενο ταμιευτήρα 2,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων, ο οποίος, εάν υπερχειλίσει, θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτή αντίδραση σε λίμνες που βρίσκονται χαμηλότερα.

Το CCTV ανέφερε ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κατολισθήσεων κατά μήκος του ποταμού που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν πρόσθετες λίμνες, καθώς οι ερευνητές εντόπισαν οκτώ τοποθεσίες υψηλού κινδύνου για γεωλογικές καταστροφές.

Η πλημμύρα «προκλήθηκε από αστάθεια του παγετώνα υπό τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της παγκόσμιας θέρμανσης», μετέδωσε ο κρατικός τηλεοπτικός σταθμός της Κίνας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα «νέο και εξέχον χαρακτηριστικό των καταστροφών της κρυόσφαιρας» στο οροπέδιο του Θιβέτ.

Δύο αξιωματούχοι του Νεπάλ δήλωσαν στο Reuters ότι η Κίνα δεν είχε μοιραστεί πολλές πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των παγετώνων και τα επίπεδα του νερού έπειτα από συνάντηση για την ενίσχυση της συνεργασίας νωρίτερα φέτος.

Οι ίδιοι εξέφρασαν τους φόβους τους ότι η έλλειψη ανταλλαγής δεδομένων θα μπορούσε να παρεμποδίσει τη μελλοντική ετοιμότητα για φυσικές καταστροφές.