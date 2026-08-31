Σάντσεθ: «Βέλη» κατά της ακροδεξιάς για την κρίση στη Θέουτα, απέκλεισε κάθε ευθύνη των μαροκινών Αρχών – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι οι έρευνες για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα πριν από έναν μήνα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ κατηγόρησε μια «διεθνή άκρα δεξιά» για διασπορά ψευδών πληροφοριών μετά τις 30 και 31 Ιουλίου. Απέρριψε κατηγορηματικά κάθε ευθύνη των μαροκινών αρχών για την ξαφνική συρροή μεταναστών και ανακοίνωσε επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για την τόνωση της οικονομίας της Θέουτα.

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Διεθνή Νέα

Πέδρο Σάντσεθ ΝΑΤΟ
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ διαβεβαίωσε ότι οι έρευνες για τα αίτια της αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Παράλληλα, κατηγόρησε μια «διεθνή άκρα δεξιά» για διασπορά «ψευδών πληροφοριών».
  • Ο Ισπανός Πρωθυπουργός απέρριψε κάθε ευθύνη, «με οποιονδήποτε τρόπο», των μαροκινών αρχών σ’ αυτή την ξαφνική συρροή περισσότερων από 72.000 προσφύγων στη Θέουτα.
  • Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική.

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Στη διαβεβαίωση ότι οι έρευνες για τα αίτια της απότομης αύξησης των μεταναστευτικών ροών στη Θέουτα πριν από έναν μήνα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προχώρησε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ.

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Παράλληλα, κατηγόρησε μια «διεθνή άκρα δεξιά» για διασπορά «ψευδών πληροφοριών».

«Μετά τις 30 και 31 Ιουλίου, υπήρξε διάδοση φημών και παραπληροφόρησης, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται τόσο με τη Ρωσία όσο και με το Ισραήλ, καθώς και με μια διεθνή της άκρας δεξιάς, η οποία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί τη μετανάστευση όχι μόνο για να επιτίθεται στην Ισπανία, αλλά επίσης για να επιτεθεί στην Ευρώπη και να την διχάσει», δήλωσε ο επικεφαλής της ισπανικής κυβέρνησης μιλώντας στον ραδιοσταθμό Cadena Ser.

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Ο Ισπανός Πρωθυπουργός απέρριψε κάθε ευθύνη, «με οποιονδήποτε τρόπο», των μαροκινών αρχών σ’ αυτή την ξαφνική συρροή περισσότερων από 72.000 προσφύγων στη Θέουτα από το Μαρόκο.

«Καμιά υπηρεσία πληροφοριών με την οποία συνεργάζεται συνήθως η ισπανική κυβέρνηση, δεν εκφράζει την παραμικρή αμφιβολία, ή μάλλον οποιαδήποτε αμφιβολία για συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο των μαροκινών αρχών», δήλωσε στον Cadena Ser ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός.

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Η Ισπανία θα διαθέσει επιπλέον 168 εκατομμύρια ευρώ για να τονώσει την οικονομία της Θέουτα, του ισπανικού θύλακα στη Βόρεια Αφρική, δήλωσε επίσης ο Σάντσεθ.

Το ποσό αυτό ισοδυναμεί με το 8% του ΑΕΠ της Θέουτα, πρόσθεσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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