Βούλτεψη: «Έχει πάρει το Νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει;» – Έντονη κριτική για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά

Τη διαφωνία της με όσα υποστήριξε για τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας εξέφρασε η Σοφία Βούλτεψη, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού.

«Αυτός τι είναι, έχει πάρει το Νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Action24.

Η ίδια πρόσθεσε «για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμη και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε».

Θύμισε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ο κ. Σαμαράς τον ένα μήνα, τον Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι “είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί υπέγραψαν 25 συμφωνίες».

«Αν βάλουμε αυτά απλώς δεν με πείθει. Εγώ ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση, ούτε να γίνει πόλεμος».

Δείτε το βίντεο: