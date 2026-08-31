Βούλτεψη: «Έχει πάρει το Νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει;» – Έντονη κριτική για τη στάση του Αντώνη Σαμαρά

Η Σοφία Βούλτεψη εξέφρασε τη διαφωνία της με τις δηλώσεις του εκπροσώπου Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκου Τσούτσια, ασκώντας ταυτόχρονα σφοδρή κριτική στον πρώην Πρωθυπουργό. Αναρωτήθηκε για την εξουσία του Σαμαρά να ορίζει τη Νέα Δημοκρατία και υπενθύμισε παλαιότερες ενέργειές του σε εθνικά θέματα, όπως περιστατικά με τουρκικές φρεγάτες και συναντήσεις με τον Ερντογάν εν μέσω παραβιάσεων.

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Σοφία Βούλτεψη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σοφία Βούλτεψη εξέφρασε τη διαφωνία της με όσα υποστήριξε για τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού.
  • «Αυτός τι είναι, έχει πάρει το Νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Action24.
  • Η ίδια πρόσθεσε πως «για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς», θυμίζοντας περιστατικά όπως η υπογραφή 25 συμφωνιών στην Τουρκία το 2013, ενώ τουρκικές φρεγάτες εισέρχονταν σε ελληνικά ύδατα.

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Τη διαφωνία της με όσα υποστήριξε για τη ΝΔ ο εκπρόσωπος Τύπου του Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Τσούτσιας εξέφρασε η Σοφία Βούλτεψη, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική για τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού.

«Αυτός τι είναι, έχει πάρει το Νεοδημοκρατόμετρο και το κρατάει και προχωράει;» αναρωτήθηκε η Σοφία Βούλτεψη μιλώντας στο Action24.

Η ίδια πρόσθεσε «για τα εθνικά δεν συμφωνώ με όσα λέει ο κ. Σαμαράς. Ακόμη και όταν δεν το έλεγε, για ήρεμα νερά προσπαθούσε».

Θύμισε, δε, στο πλαίσιο αυτό ότι «ο κ. Σαμαράς τον ένα μήνα, τον Φεβρουάριο του 2013 έμπαιναν οι τουρκικές φρεγάτες σε ελληνικά χωρικά ύδατα, και τον άλλο μήνα, τον Μάρτιο του 2013 πήγαινε στην Τουρκία και έλεγε ότι “είναι μια μεγάλη ημέρα γιατί υπέγραψαν 25 συμφωνίες».

«Αν βάλουμε αυτά απλώς δεν με πείθει. Εγώ ήμουν μπροστά στη συνάντηση Σαμαρά-Ερντογάν στην Ουαλία όταν την προηγούμενη είχαν γίνει 27 παραβιάσεις και δεν είδα να γίνεται καμιά επανάσταση, ούτε να γίνει πόλεμος».

Δείτε το βίντεο:

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