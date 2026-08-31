Πλεύρης: Καταγγέλλει fake news για το μεταναστευτικό

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, καταγγέλλει οργανωμένη αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικού οπτικού υλικού σχετικά με το μεταναστευτικό. Ο υπουργός επισημαίνει ότι παλαιότερα ή άσχετα περιστατικά παρουσιάζονται τεχνηέντως ως σημερινά και συνδεόμενα με τις δομές του υπουργείου, αποδίδοντας τη διασπορά στην πολιτική οξύτητα ενόψει των εκλογών του 2027.

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Πολιτική

Θάνος Πλεύρης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, καταγγέλλει οργανωμένη αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων (fake news) και παραπλανητικού οπτικού υλικού τις τελευταίες ημέρες.
  • Όπως επισημαίνει, παλαιότερα ή άσχετα περιστατικά παρουσιάζονται τεχνηέντως ως σημερινά ή ως συνδεόμενα με τις δομές του υπουργείου.
  • Αναφέρει ως παραδείγματα βίντεο τριετίας που διακινείται ως πρόσφατο στη Σιντική και εικόνες από τη Θέουτα που παρουσιάζονται ψευδώς ως συμβάν στην Κρήτη, αποδίδοντας τη διασπορά στην πολιτική οξύτητα ενόψει των εκλογών του 2027.

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Για οργανωμένη αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων (fake news) και παραπλανητικού οπτικού υλικού τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θανάσης Πλεύρης.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, παλαιότερα ή άσχετα περιστατικά παρουσιάζονται τεχνηέντως ως σημερινά ή ως συνδεόμενα με τις δομές του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

  • Βίντεο τριετίας: Προέρχεται από ανεξάρτητη δομή και διακινείται ως πρόσφατο περιστατικό στη Σιντική.

  • Εικόνες από τη Θέουτα: Οπτικό υλικό από την εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα παρουσιάζεται ψευδώς ως συμβάν στην Κρήτη.

  • Ιδιωτικός χώρος: Χώρος που δεν σχετίζεται με το υπουργείο ή με ασυνόδευτους ανηλίκους εμφανίζεται ως κρατική δομή φιλοξενίας.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε τη διασπορά των ειδήσεων αυτών στην πολιτική οξύτητα ενόψει των εκλογών του 2027, καtemplates κατόχους λογαριασμών και πολίτες να προβαίνουν σε στοιχειώδη έλεγχο των πληροφοριών πριν από κάθε αναδημοσίευση.

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