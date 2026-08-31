Πλεύρης: Καταγγέλλει fake news για το μεταναστευτικό

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Για οργανωμένη αναπαραγωγή ψευδών ειδήσεων (fake news) και παραπλανητικού οπτικού υλικού τις τελευταίες ημέρες για το μεταναστευτικό, κάνει λόγο σε ανάρτησή του στο X (πρώην Twitter) ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θανάσης Πλεύρης.

Όπως επισημαίνει ο υπουργός, παλαιότερα ή άσχετα περιστατικά παρουσιάζονται τεχνηέντως ως σημερινά ή ως συνδεόμενα με τις δομές του υπουργείου.

Συγκεκριμένα, αναφέρει:

Βίντεο τριετίας: Προέρχεται από ανεξάρτητη δομή και διακινείται ως πρόσφατο περιστατικό στη Σιντική.

Εικόνες από τη Θέουτα: Οπτικό υλικό από την εισβολή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα παρουσιάζεται ψευδώς ως συμβάν στην Κρήτη.

Ιδιωτικός χώρος: Χώρος που δεν σχετίζεται με το υπουργείο ή με ασυνόδευτους ανηλίκους εμφανίζεται ως κρατική δομή φιλοξενίας.

Ο κ. Πλεύρης απέδωσε τη διασπορά των ειδήσεων αυτών στην πολιτική οξύτητα ενόψει των εκλογών του 2027, καtemplates κατόχους λογαριασμών και πολίτες να προβαίνουν σε στοιχειώδη έλεγχο των πληροφοριών πριν από κάθε αναδημοσίευση.