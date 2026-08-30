ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση της ΝΔ συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων

«Η κυβέρνηση της ΝΔ συντηρεί την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι’ αυτό αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης», στηλιτεύει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που ισχυρίζεται ότι δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης στην περίπτωση που η τράπεζα επιδιώξει να πωλήσει το δάνειο και αντί για το fund να προτιμήσει τον δανειολήπτη.

«Το δικαίωμα προαίρεσης στην αγορά του δανείου δεν συνιστά αξίωση του οφειλέτη να αγοράσει το δάνειό του, αλλά αξίωση να προτιμηθεί σε περίπτωση που η τράπεζα αποφασίσει να πουλήσει το δάνειο», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση η Μιλένα Αποστολάκη, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ και ο Δημήτρης Σπυράκος, γραμματέας του αντίστοιχου τομέα του κόμματος, απαντώντας στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών για το δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών.

«H τράπεζα δεν θίγεται, αφού η πώληση γίνεται μόνο εάν αυτή το αποφασίσει και, μάλιστα, σε τιμή προσαυξημένη σε σχέση με την τιμή που θα πωληθεί στο fund», υποστηρίζουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και χαρακτηρίζουν φθηνές και έωλες υπεκφυγές όσα η κυβέρνηση ισχυρίζεται για παραβίασης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1923 περί αφερεγγυότητας.

«Η πώληση των δανείων είναι ένα αρνητικό φαινόμενο για την εθνική οικονομία, αφού μετατρέπει τα δάνεια από εργαλείο ανάπτυξης και προαγωγής της εθνικής οικονομίας σε εμπορεύματα για να κερδοσκοπούν τρίτοι», τονίζουν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Σπυράκος. Προσθέτουν, μάλιστα, ότι «το δικαίωμα προαίρεσης λειτουργεί γι’ αυτό και ως κίνητρο κατά της εμπορευματοποίησης των δανείων».

«Σύμφωνα με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ το δικαίωμα προαίρεσης δίνεται στον δανειολήπτη που πληροί τις απαιτήσεις του Κώδικα Δεοντολογίας, δικαιολογείται δηλ. με βάση το ιστορικό του, την προηγούμενη καλόπιστη συμπεριφορά του και είναι συνεργάσιμος», επισημαίνουν.

«Όταν λοιπόν η κυβέρνηση παραπέμπει στον Κώδικα Δεοντολογίας, παραπέμπει σε ένα εργαλείο που γνωρίζει ότι δεν παράγει καμία δέσμευση για τους πιστωτές και καμία ουσιαστική και βιώσιμη πρόταση για τους δανειολήπτες», επισημαίνουν στην απάντησή τους.

«Εκείνο τελικά που ενδιαφέρει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντηρήσει την κερδοσκοπία της πώλησης των δανείων και γι’ αυτό αντιμάχεται την καθιέρωση του δικαιώματος προαίρεσης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παρά τις πωλήσεις των δανείων, παρά την ασύδοτη δράση των servicers, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας των δανειοληπτών και τον αμφιλεγόμενο εξωδικαστικό της μηχανισμό, έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια από 92 δισ. που ήταν στα τέλη 2019, σε μόλις 80 δισ. ευρώ. Ας απολογηθεί λοιπόν για την αποτυχία της», τονίζουν η Μιλένα Αποστολάκη και ο Δημήτρης Σπυράκος.

«Το ΠΑΣΟΚ, που έχει γνώμονα την υπεύθυνη αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων εισηγείται με την σχετική τροπολογία που επανειλημμένα έχει καταθέσει το δικαίωμα προαίρεσης του δανειολήπτη ως ένα ακόμα καθοριστικό εργαλείο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και της εθνικής οικονομίας», καταλήγουν στην κοινή τους δήλωση.