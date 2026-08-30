ΕΛ.Α.Σ.: Το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών – Αναλυτικά όλα τα ονόματα

Την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης, αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).
Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛΑΣ να φθάσουν παντού.
Η σύνθεση του Συντονιστικού Οργανωτικού έχει ως εξής: Αλεξίου Σωτήρης, Αποστόλου Στέλιος, Διαμαντοπούλου Τζένη, Μπουλμέτης Κώστας, Σταυρακάκη Ελένη, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χατζοπούλου Αγγελίνα, Χρονάς Θάνος.
Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης
- Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων
- Αποστόλου Στέλιος, υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών
- Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών
- Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών
- Πατερέλης Δημήτρης, υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς
Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ
- Κόκκαλης Πέτρος: συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος
- Χαλαζωνίτης Δημήτρης: υπεύθυνος Πλατφόρμας
Διευθυντής του γραφείου του γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης
ΕΛΑΣ – Συντονιστές Περιφερειών- Αττική
- Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2,)
- Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1),
- Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική,
- Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική,
- Διαμαντοπούλου Τζένη, Α’ Αθηνών,
- Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3),
- Καϊλίδου Δόμνα, Α-Β Πειραιά
Περιφέρειες
- Μπγιάλας Χρήστος, Δυτική Μακεδονία
- Τζούφης Βασίλης, Ήπειρος
- Βέττας Δημήτρης, Στερεά Ελλάδα
- Αϊβαλής Βασίλης, Δυτική Ελλάδα
- Τσεφαλάς Κωνσταντίνος, Πελοπόννησος
- Πετρακάκης Μανώλης, Κρήτη
- Αλεξίου Σωτήρης, Ανατ. Μακεδονία-Θράκη
- Παπαλεξίου Έφη, Α-Β Θεσσαλονίκης
- Μπουρνάρης Θωμάς, Κεντρική Μακεδονία
- Χρονάς Θάνος, Βόρειο Αιγαίο
- Κουτσιώρας Γιάννης, Θεσσαλία
- Χατζοπούλου Αγγελίνα, Νότιο Αιγαίο ( Δωδεκάνησα – Κυκλάδες )
- Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Ιόνιο