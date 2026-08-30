ΕΛ.Α.Σ.: Το οργανωτικό γραφείο και οι συντονιστές περιφερειών – Αναλυτικά όλα τα ονόματα

Την συγκρότηση του Οργανωτικού γραφείου και τον επιμερισμό των τομέων ευθύνης, αποφάσισε η Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του κόμματος, ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση των Συντονιστών Περιφερειών που θα έχουν και την ευθύνη της συγκρότησης και ανάπτυξης της Συμπαράταξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όπως τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής, στόχος είναι η Συμπαράταξη να είναι σε διαρκή επικοινωνία με την κοινωνία ώστε το πρόγραμμα και οι θέσεις της ΕΛΑΣ να φθάσουν παντού.

Η σύνθεση του Συντονιστικού Οργανωτικού έχει ως εξής: Αλεξίου Σωτήρης, Αποστόλου Στέλιος, Διαμαντοπούλου Τζένη, Μπουλμέτης Κώστας, Σταυρακάκη Ελένη, Χαλαζωνίτης Δημήτρης, Χατζοπούλου Αγγελίνα, Χρονάς Θάνος.

Οργανωτικό – Τομείς ευθύνης

Χατζοπούλου Αγγελίνα, Γραμματεία Οργάνων

Γραμματεία Οργάνων Αποστόλου Στέλιος, υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών

υπεύθυνος Εκδηλώσεων – Κινητοποιήσεων – Μελών Χρονάς Θάνος, οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών

οργανωτικός υπεύθυνος εκλογών Τασίκας Θάνος, αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών

αναπληρωτής υπεύθυνος εκλογών Πατερέλης Δημήτρης, υπεύθυνος Τομέα Νέας Γενιάς

Διαδικτυακή Πλατφόρμα ΕΛΑΣ

Κόκκαλης Πέτρος: συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος

συντονιστής Ψηφιακού Κόμματος Χαλαζωνίτης Δημήτρης: υπεύθυνος Πλατφόρμας

Διευθυντής του γραφείου του γραμματέα αναλαμβάνει ο Κώστας Μπουλμέτης

ΕΛΑΣ – Συντονιστές Περιφερειών- Αττική

Σαράντης Νίκος, Δυτικός Τομέας (Β2,)

Δυτικός Τομέας (Β2,) Αποστολίδου Κλεονίκη, Βόρειος Τομέας (Β1),

Βόρειος Τομέας (Β1), Καραγκούνης Σταύρος, Ανατολική Αττική,

Ανατολική Αττική, Πέππας Νίκος, Δυτική Αττική,

Δυτική Αττική, Διαμαντοπούλου Τζένη, Α’ Αθηνών,

Α’ Αθηνών, Συκάς Στέλιος, Νότιος Τομέας (Β3),

Νότιος Τομέας (Β3), Καϊλίδου Δόμνα, Α-Β Πειραιά

Περιφέρειες