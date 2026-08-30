Τραμπ: Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα αναπληρώσουν τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο συμφωνίας Ουάσιγκτον – Καράκας για την εκμετάλλευση μεγάλων αποθεμάτων. Ο Τραμπ τόνισε πως η διαδικασία θα ξεκινήσει σύντομα, αποδίδοντας την ανάγκη αναπλήρωσης στην πολιτική του Τζο Μπάιντεν, αν και η ταχύτητα και τα βραχυπρόθεσμα οφέλη της συμφωνίας παραμένουν ασαφή.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μιλά σε εκδήλωση στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, στην Ουάσινγκτον, στις 24 Αυγούστου 2026. Φωτογραφία: Reuters/Jonathan Ernst
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως «Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα», αναφερόμενος σε συμφωνία Ουάσιγκτον – Καράκας.
  • Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι «Ένα από τα πράγματα που πρόκειται να κάνω με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι να γεμίσω τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα». Τη χαρακτήρισε «Δώρο από τη Βενεζουέλα προς τον Λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».
  • Τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια, αν και δεν είναι ακόμη σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο ή να προσφέρει βραχυπρόθεσμο όφελος.

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«Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα», τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη συμφωνία Ουάσιγκτον – Καράκας που θα σημάνει την εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι: «Ένα από τα πράγματα που πρόκειται να κάνω με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι να γεμίσω τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα τα οποία, εξαιτίας του ‘κοιμισμένου’ Τζο Μπάιντεν, έχουν σχεδόν αδειάσει. Η διαδικασία “πλήρωσης” θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και είναι ένα Δώρο από τη Βενεζουέλα προς τον Λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Να σημειωθεί ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βέβαια, ακόμη, δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.

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