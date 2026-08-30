Τραμπ: Το πετρέλαιο της Βενεζουέλας θα αναπληρώσουν τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ

«Τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ θα αναπληρωθούν με πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα», τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ αναφερόμενος στη συμφωνία Ουάσιγκτον – Καράκας που θα σημάνει την εκμετάλλευση επιβεβαιωμένων αποθεμάτων 65 και πλέον δισεκατομμυρίων βαρελιών αργού στη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι: «Ένα από τα πράγματα που πρόκειται να κάνω με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι να γεμίσω τα Στρατηγικά Εθνικά Αποθέματα τα οποία, εξαιτίας του ‘κοιμισμένου’ Τζο Μπάιντεν, έχουν σχεδόν αδειάσει. Η διαδικασία “πλήρωσης” θα ξεκινήσει πολύ σύντομα και είναι ένα Δώρο από τη Βενεζουέλα προς τον Λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Να σημειωθεί ότι τα αμερικανικά στρατηγικά αποθέματα έχουν μειωθεί απότομα τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες διαταραχές εφοδιασμού και οι υψηλές τιμές καυσίμων. Βέβαια, ακόμη, δεν είναι σαφές πόσο γρήγορα η συμφωνία με τη Βενεζουέλα μπορεί να παράσχει πετρέλαιο για το απόθεμα ή να προσφέρει οποιοδήποτε βραχυπρόθεσμο όφελος στους Αμερικανούς.