Δημήτρης Κόκοτας: Συγκινεί η κουνιάδα του – «Ήταν ο αδελφός που δεν είχα ποτέ…»

Η Εμμανουέλα Πετράκη, κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα, προέβη σε μια βαθιά συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, «αποχαιρετώντας» τον αείμνηστο ερμηνευτή που πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

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Δημήτρης Κόκοτας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εμμανουέλα Πετράκη, αδελφή της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα, πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική δημοσίευση στο προφίλ της στο Instagram.
  • Μέσα από αυτήν «αποχαιρέτησε» δημοσίως τον αείμνηστο ερμηνευτή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών, περιγράφοντας παράλληλα το πώς γνωρίστηκε η αδελφή της με τον αγαπημένο καλλιτέχνη.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα έγραψε, μεταξύ άλλων, ότι «Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αδελφή της συζύγου του Δημήτρη Κόκοτα, Εμμανουέλα Πετράκη, πραγματοποίησε μία πολύ συγκινητική δημοσίευση στο προφίλ της στο Instagram, μέσα από την οποία «αποχαιρέτησε» δημοσίως τον αείμνηστο ερμηνευτή, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 57 ετών.

Παράλληλα, στην ανάρτησή της η κουνιάδα του Δημήτρη Κόκοτα, περιγράφει το πώς γνωρίστηκε η αδελφή της με τον αγαπημένο καλλιτέχνη.

Η Εμμανουέλα Πετράκη κοινοποίησε δύο φωτογραφίες της με τον αείμνηστο τραγουδιστή, στις οποίες ποζάρουν χαμογελαστοί.

Στη λεζάντα έχει γράψει: «Ήμουν 10 χρόνων όταν ένα βράδυ που έφευγε η αδερφή μου για τη βραδινή της έξοδο την παρακαλούσα να μου φέρει ένα αυτόγραφο από το νυχτερινό κέντρο που θα πήγαινε, από το Δημήτρη Κόκοτα.

Αυτό το αυτόγραφο έμελλε να είναι και το μεγαλύτερο δώρο που έκανα ή θα κάνω ποτέ στην αγαπημένη μου αδερφή. Την έφερα κοντά με τον Δημήτρη της που στη συνέχεια έγινε ο Δημήτρης “μας”. Για εμένα ο Δημήτρης δεν ήταν απλά ο άντρας της αδερφής μου. Ήταν ο αδερφός που δεν είχα ποτέ, ο “γαμπρούλης” μου όπως τον φώναζα και εκείνος με έλεγε “κουνιαδούλα” του και με έκανε μια σφιχτή αγκαλιά. 

Εκείνος που θα έτρεχα με κάθε μου πρόβλημα για να μου πει τη γνώμη του, εκείνος που κάθε Κυριακή και σε κάθε γιορτή δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι δεν θα φάμε όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Η πιο παιδική ψυχή που έχω γνωρίσει ποτέ. Ένα αστέρι λαμπερό που δεν πρόλαβε να λάμψει όσο του άξιζε. Σε αποχαιρετώ με το αγαπημένο μου τραγούδι σου που το εννοώ πιο πολύ από ποτέ. Σε αγαπώ απεριόριστα, θα μου λείψεις πολύ, κι αυτό πονάει. Να τις προσέχεις». 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emmanouela Petraki (@emmanouela_petraki)

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