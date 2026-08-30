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Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του μικρότερου γιου της και το τρυφερό μήνυμα – «Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13»

Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα 13α γενέθλια του μικρότερου γιου της, Μιχαήλ-Άγγελου, ενώ δημοσίευσε φωτογραφίες από το πάρτι και ένα μήνυμα αγάπης, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

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Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε τα γενέθλια του μικρότερου γιου της, Μιχαήλ-Άγγελου, ο οποίος έκλεισε τα 13.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, δείχνοντας πώς πέρασαν αυτή την σημαντική μέρα για τον γιο της.
  • Στη λεζάντα της ανάρτησης, η παρουσιάστρια έγραψε ένα τρυφερό μήνυμα: «Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13. Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου..».

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Τα γενέθλια του είχε χθες (29/8), ο μικρότερος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη. Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από την οποία έδειξε και το πώς πέρασαν αυτή την σημαντική μέρα, για τον Μιχαήλ-Άγγελο.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης, στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο γιους. Στις 13 Αυγούστου του 2008 ήρθε στον κόσμο ο Φίλιππος-Ραφαήλ, ενώ στις 29 Αυγούστου του 2013, γεννήθηκε ο Μιχαήλ-Άγγελος.

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από την ημέρα των γενεθλίων του μικρότερου γιου της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ευτυχισμένη μητέρα έχει αγκαλιάσει το παιδί της, ενώ ποζάρουν μπροστά από την τούρτα του.

Σίσσυ Χρηστίδου
Φωτογραφία: Instagram/sissychristidou

«Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13. Πότε έγινε αυτό..; Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου..», έχει γράψει στη λεζάντα της.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sissy (@sissychristidou)

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