Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανάρτηση για τα γενέθλια του μικρότερου γιου της και το τρυφερό μήνυμα – «Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13»

Τα γενέθλια του είχε χθες (29/8), ο μικρότερος γιος της Σίσσυς Χρηστίδου και του Θοδωρή Μαραντίνη. Η ευτυχισμένη μητέρα πραγματοποίησε μία ανάρτηση στον λογαριασμό της στο Instagram, μέσα από την οποία έδειξε και το πώς πέρασαν αυτή την σημαντική μέρα, για τον Μιχαήλ-Άγγελο.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης, στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο γιους. Στις 13 Αυγούστου του 2008 ήρθε στον κόσμο ο Φίλιππος-Ραφαήλ, ενώ στις 29 Αυγούστου του 2013, γεννήθηκε ο Μιχαήλ-Άγγελος.

Στην ανάρτησή της, η παρουσιάστρια δημοσίευσε διάφορες φωτογραφίες από την ημέρα των γενεθλίων του μικρότερου γιου της. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, η ευτυχισμένη μητέρα έχει αγκαλιάσει το παιδί της, ενώ ποζάρουν μπροστά από την τούρτα του.

«Η ηλιαχτίδα μου έγινε 13. Πότε έγινε αυτό..; Σ’ αγαπώ με τρόπο που δεν χωράει σε λέξεις Μιχαήλ μου..», έχει γράψει στη λεζάντα της.