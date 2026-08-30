Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η εξομολόγηση για τη φίλη της που έχει φύγει από τη ζωή – «Η απουσία της ήταν αισθητή…»

Τα δώρα που έλαβε για τα γενέθλιά της παρουσίασε στους ακολούθους της στο TikTok, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με βίντεό της. Μάλιστα, η influencer και επιχειρηματίας, η οποία πρόσφατα έγινε 30 ετών, προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αφού έδειξε στο κοινό της, τι της πήραν τα αγαπημένα της πρόσωπα, ανέφερε πως το καλύτερο δώρο για εκείνη, θα ήταν να ζούσε μία πολύ καλή της φίλη.

«Βέβαια κάπου εδώ να πω, ότι το καλύτερο δώρο θα ήταν να είναι εδώ, στη ζωή βασικά, μια φίλη μου, η οποία δεν είναι πλέον. Η απουσία της ήταν αισθητή και το καλύτερο δώρο θα ήταν αυτό. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου… Αχ συγκινήθηκα τώρα», εξομολογήθηκε.

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Τέλος πάντων, αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου. Έχω κάνει πολύ σωστή επιλογή ανθρώπων στη ζωή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα μου. Οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Και όχι μόνο οι φίλοι μας, γενικά οι άνθρωποι που έχω επιλέξει να είναι στη ζωή μου. Θα είναι για πάντα, η αλήθεια είναι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ότι θα με ανέχονται για πάντα».