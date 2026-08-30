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Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η εξομολόγηση για τη φίλη της που έχει φύγει από τη ζωή – «Η απουσία της ήταν αισθητή…»

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη, με αφορμή τα 30ά της γενέθλια, παρουσίασε τα δώρα της στο TikTok και προχώρησε σε μια συγκινητική εξομολόγηση. Η influencer ανέφερε πως το καλύτερο δώρο για εκείνη θα ήταν να ζούσε μία πολύ καλή της φίλη. 

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Lifestyle

Γαρυφαλλιά Καληφώνη
Φωτογραφία: Instagram/garifalia.kalifoni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη παρουσίασε τα δώρα που έλαβε για τα 30ά γενέθλιά της σε βίντεο στο TikTok.
  • Η influencer προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως το καλύτερο δώρο θα ήταν να ζούσε μία πολύ καλή της φίλη.
  • «Η απουσία της ήταν αισθητή και το καλύτερο δώρο θα ήταν αυτό», εξομολογήθηκε, τονίζοντας ότι «οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα δώρα που έλαβε για τα γενέθλιά της παρουσίασε στους ακολούθους της στο TikTok, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη με βίντεό της. Μάλιστα, η influencer και επιχειρηματίας, η οποία πρόσφατα έγινε 30 ετών, προχώρησε σε μία συγκινητική εξομολόγηση.

Συγκεκριμένα, η Γαρυφαλλιά Καληφώνη αφού έδειξε στο κοινό της, τι της πήραν τα αγαπημένα της πρόσωπα, ανέφερε πως το καλύτερο δώρο για εκείνη, θα ήταν να ζούσε μία πολύ καλή της φίλη.

«Βέβαια κάπου εδώ να πω, ότι το καλύτερο δώρο θα ήταν να είναι εδώ, στη ζωή βασικά, μια φίλη μου, η οποία δεν είναι πλέον. Η απουσία της ήταν αισθητή και το καλύτερο δώρο θα ήταν αυτό. Αλλά αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου… Αχ συγκινήθηκα τώρα», εξομολογήθηκε.

Αμέσως μετά, εξήγησε ότι: «Τέλος πάντων, αγαπώ πάρα πολύ τους φίλους μου. Έχω κάνει πολύ σωστή επιλογή ανθρώπων στη ζωή μου, χαίρομαι πάρα πολύ που είναι δίπλα μου. Οι φίλοι μας είναι η οικογένεια που επιλέγουμε. Και όχι μόνο οι φίλοι μας, γενικά οι άνθρωποι που έχω επιλέξει να είναι στη ζωή μου. Θα είναι για πάντα, η αλήθεια είναι. Έτσι θέλω να πιστεύω. Ότι θα με ανέχονται για πάντα». 

@garifalia.kalifoni🫂♬ πρωτότυπος ήχος – Garifalia.kalifoni✨

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