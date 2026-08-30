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Βριλήσσια: Γυναίκα έκανε παρατήρηση σε οδηγό για υπερβολική ταχύτητα – Την έσπρωξε και τραυματίστηκε

Ένας 44χρονος οδηγός συνελήφθη στα Βριλήσσια με την κατηγορία της σωματικής βλάβης, αφού έσπρωξε μια 76χρονη γυναίκα που του έκανε παρατήρηση για υπερβολική ταχύτητα. Η γυναίκα τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 44χρονος οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη στα Βριλήσσια αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της σωματικής βλάβης, μετά από διαπληκτισμό με δύο γυναίκες.
  • Οι δύο γυναίκες, 76 και 75 ετών, έκαναν παρατήρηση στον οδηγό καθώς κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του.
  • Ο 44χρονος έσπρωξε την 76χρονη, η οποία έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε στη σπονδυλική στήλη, μεταφερόμενη στο νοσοκομείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την κατηγορία της σωματικής βλάβης αντιμετωπίζει ένας 44χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο (29/8) στα Βριλήσσια ύστερα από διαπληκτισμό που είχε με δύο γυναίκες.

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, όταν δύο γυναίκες, 76 και 75 ετών, έκαναν παρατήρηση στον οδηγό. Όπως κατήγγειλαν αργότερα στην Αστυνομία, ο 44χρονος κινούνταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα με το αυτοκίνητό του.

Την έσπρωξε και έπεσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όπως κατέθεσαν στις αρχές, ο 44χρονος βγήκε από το όχημα και έσπρωξε την 76χρονη, με αποτέλεσμα εκείνη να πέσει πάνω σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο και να υποστεί τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ σε βάρος του οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία, με την προανάκριση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα υποστήριξαν στην αστυνομία, ο 44χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έσπρωξε την 76χρονη. Η γυναίκα φέρεται να έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να υποστεί κάκωση στη σπονδυλική στήλη.

 

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