ΕΡΤnews: Οι εκπομπές που έχουν πρεμιέρα αύριο

Με ισχυρές παρουσίες και νέες εκπομπές, το ενημερωτικό κανάλι της ΕΡΤ, το ΕΡΤnews, εγκαινιάζει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026 τη νέα τηλεοπτική σεζόν, προσφέροντας ενημέρωση με καθαρή ματιά.

Αναλυτικά οι εκπομπές που έχουν πρεμιέρα αύριο

«Συνδέσεις», με τους Κώστα Παπαχλιμίντζο και Στέλλα Παπαμιχαήλ

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 05:00

Στις 05:00, οι «Συνδέσεις» συναντούν τους τηλεθεατές στο ξεκίνημα της ημέρας τους. Ο Κώστας Παπαχλιμίντζος και η Στέλλα Παπαμιχαήλ γίνονται η πρώτη ενημερωτική συντροφιά, προσφέροντας όλα όσα χρειάζονται για να μπουν στην καθημερινότητά τους γνωρίζοντας τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Με απευθείας συνδέσεις, αναλυτικά ρεπορτάζ και σταθερή παρουσία στην Περιφέρεια, η εκπομπή παρακολουθεί από νωρίς τον παλμό της επικαιρότητας. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων και οι ειδικοί δίνουν απαντήσεις, φωτίζοντας όλες τις πλευρές των μικρών και μεγάλων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία.

«Newsroom», με τον Γιώργο Σιαδήμα

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 10:00

Ο Γιώργος Σιαδήμας και το «Newsroom», καθημερινά στις 10:00, βρίσκονται στην καρδιά των γεγονότων και παρακολουθούν όλα όσα συμβαίνουν, τη στιγμή που συμβαίνουν.

Με συνεχή ροή ειδήσεων, ζωντανές συνδέσεις και ανταποκρίσεις από τα σημεία των εξελίξεων, η εκπομπή καταγράφει τον παλμό της επικαιρότητας στην Ελλάδα και τον κόσμο. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων μιλούν στο «Newsroom», ενώ ειδικοί εξηγούν χρηστικά θέματα, δίνοντας απαντήσεις σε όσα απασχολούν τους πολίτες.

«Live Now», με τους Φάνη Παπαθανασίου και Έλλη Κασόλη

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 13:00

Ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη, στο «Live Now», στις 13:00, καταγράφουν τις εξελίξεις σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς και το πώς αυτές επηρεάζουν τη ζωή μας.

Αξιοποιώντας την εμπειρία τους από την κάλυψη πολέμων, διεθνών κρίσεων και ειδικών αποστολών, καθώς και από την παρουσία τους στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν μεγάλα γεγονότα, ο Φάνης Παπαθανασίου και η Έλλη Κασόλη δεν μένουν στην επιφάνεια της είδησης. Αναζητούν τις αιτίες και όσα κρύβονται πίσω από τις εξελίξεις, φωτίζουν το παρασκήνιο και εντοπίζουν τα στοιχεία που μπορεί να καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

Ανοίγουν φακέλους κρίσιμων θεμάτων που απασχολούν την κοινωνία, αναδεικνύουν όλες τις πλευρές τους και αναζητούν απαντήσεις.

«Χωρίς Φίλτρο», με τις Αδαμαντία Λιόλιου και Βελίκα Καραβάλτσιου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 16:00

Τα γεγονότα χωρίς ωραιοποιήσεις, οι ερωτήσεις χωρίς περιστροφές και οι απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές. Καθημερινά στις 16:00, η Αδαμαντία Λιόλιου και η Βελίκα Καραβάλτσιου, με μακρά εμπειρία στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, έχοντας καλύψει σημαντικά γεγονότα και μεγάλες ειδησεογραφικές αποστολές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, δίνουν χώρο στην είδηση όπως πραγματικά είναι: άμεση και αυθεντική.

Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, το «Χωρίς Φίλτρο» αναδεικνύει τις κρίσιμες πτυχές όσων συμβαίνουν, φωτίζει τις ειδήσεις πίσω από τους τίτλους και αναζητά καθαρές απαντήσεις. Οι πρωταγωνιστές και τα πρόσωπα-κλειδιά της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας έρχονται σε πρώτο πλάνο, σε μια εκπομπή που επικεντρώνεται στην ουσία και δίνει το βάρος εκεί όπου εκτυλίσσονται τα γεγονότα.

«Off the Record», με τους Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλη Παπαδημητρίου

Πρεμιέρα: Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 00:20

Στο «Off the Record», ο Άγγελος Μόσχοβας, η Λίδα Μπόλα και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου φέρνουν στο φως όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο. Αποκαλυπτικές πληροφορίες και αποκλειστικό ρεπορτάζ συνθέτουν μια διαφορετική ματιά στην πολιτική επικαιρότητα και σε όσα βρίσκονται πίσω από τις ειδήσεις, ενώ εστιάζουν στις εξελίξεις της ημέρας που πέρασε και σε όσα διαμορφώνουν την επόμενη.