Η Ελλάδα δώρισε κι άλλα τεθωρακισμένα στον Λίβανο – Η Τουρκία σε μέγγενη – Δείτε φωτογραφίες

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Η Ελλάδα διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας κι άλλα τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο, εμβαθύνοντας τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας – Βηρυτού.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αύριο, οι διευθυντές των γενικών διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ, δηλαδή της ΓΔΑΕΕ και της SIBAT, υπογράφουν τις συμβάσεις για την κατασκευή της Ασπίδας του Αχιλλέα, του θόλου δηλαδή που θα θωρακίσει τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Όμως, ταυτόχρονα με την στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ η Ελλάδα διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, εμβαθύνοντας τη συνεργασία με τον Λίβανο, όπου απέστειλε χθες 13 τεθωρακισμένα Μ113 καθώς και 10 φορτηγά Steyr, τα οποία μεταφέρθηκαν με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

H πρώτη παρτίδα της ελληνικής βοήθειας

Είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού στη χώρα, αφού είχαν σταλεί στις 15 Ιανουαρίου άλλα 13 τεθωρακισμένα Μ113 στον Λίβανο.

Όπως τονίζει το ΓΕΕΘΑ σε σχετική του ανακοίνωση «η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου».

Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της Πρέσβη, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Πάνος Ανδριώτης.