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Η Ελλάδα δώρισε κι άλλα τεθωρακισμένα στον Λίβανο – Η Τουρκία σε μέγγενη – Δείτε φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου στο λιμάνι της Βηρυτού η παράδοση του δευτέρου μέρους της δωρεάς στρατιωτικού υλικού της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF). Η εν λόγω δωρεά εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών αμυντικών σχέσεων και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου. Η πρώτη παρτίδα της ελληνικής βοήθειας είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026.

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Πολιτική

Λίβανος στρατιωτικό υλικό
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε στο λιμάνι της Βηρυτού η παράδοση του δευτέρου μέρους της δωρεάς στρατιωτικού υλικού της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF). Η δωρεά περιλαμβάνει 13 Τεθωρακισμένα Οχήματα Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) Μ113 και 10 οχήματα γενικής χρήσης STEYR 680 M.
  • Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη παρτίδα της ελληνικής βοήθειας είχε παραδοθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026, περιλαμβάνοντας 13 τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (ΤΟΜΠ) M113, 10 φορτηγά STEYR 680, καθώς και στρατιωτικά ανταλλακτικά.
  • Η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της Ελλάδας και της σταθερής στήριξής της προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους. Επιβεβαιώνει επίσης τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Ελλάδα διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, στέλνοντας κι άλλα τεθωρακισμένα οχήματα στον Λίβανο, εμβαθύνοντας τους στρατιωτικούς και στρατηγικούς δεσμούς Αθήνας – Βηρυτού.

Η Ελλάδα στέλνει με C-130 βοήθεια στον Λίβανο – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Του Χρήστου Μαζανίτη

Αύριο, οι διευθυντές των γενικών διευθύνσεων εξοπλισμών Ελλάδας και Ισραήλ, δηλαδή της ΓΔΑΕΕ και της SIBAT, υπογράφουν τις συμβάσεις για την κατασκευή της Ασπίδας του Αχιλλέα, του θόλου δηλαδή που θα θωρακίσει τον εναέριο και θαλάσσιο χώρο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

Η Ελλάδα εξοπλίζει τον Λίβανο με τεθωρακισμένα και ελικόπτερα

Όμως, ταυτόχρονα με την στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ η Ελλάδα διευρύνει το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στη Μέση Ανατολή, εμβαθύνοντας τη συνεργασία με τον Λίβανο, όπου απέστειλε χθες 13 τεθωρακισμένα Μ113 καθώς και 10 φορτηγά Steyr, τα οποία μεταφέρθηκαν με το Αρματαγωγό (Α/Γ) «ΡΟΔΟΣ».

Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

H πρώτη παρτίδα της ελληνικής βοήθειας

Είναι η δεύτερη αποστολή στρατιωτικού υλικού στη χώρα, αφού είχαν σταλεί στις 15 Ιανουαρίου άλλα 13 τεθωρακισμένα Μ113 στον Λίβανο.

Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Όπως τονίζει το ΓΕΕΘΑ σε σχετική του ανακοίνωση «η παροχή της βοήθειας εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αμυντικής διπλωματίας της χώρας μας και της σταθερής στήριξης της Ελλάδας προς τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη διαχρονική συνεργασία μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών και τη δέσμευση της Ελλάδας να στηρίζει την κυριαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα του Λιβάνου».

Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Κατά την παράδοση παρέστησαν από ελληνικής πλευράς, ο Πρόξενος της Ελλάδας στη Βηρυτό κ. Ιγνάτιος Παπαδημητρίου, ως εκπρόσωπος της Πρέσβη, ο ΑΚΑΜ της Ελλάδας στη Βηρυτό και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Βηρυτού κ. Πάνος Ανδριώτης.

Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου Το ΓΕΕΘΑ παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου

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