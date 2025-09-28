Η Ελλάδα εξοπλίζει τον Λίβανο με τεθωρακισμένα και ελικόπτερα

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Η Ελλάδα εξοπλίζει τον Λίβανο με τεθωρακισμένα και ελικόπτερα

«Επιβεβαιώνοντας πλήρως τις πληροφορίες που είχε μεταδώσει το enikos.gr τον περασμένο Ιούλιο, η Ελλάδα στέλνει στον Λίβανο τεθωρακισμένα και ελικόπτερα για την προστασία των Χριστιανών. Τη Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου, περνά από τη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Στις 18 Ιουλίου 2025, ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε τον Λίβανο, στον απόηχο των επιθέσεων εναντίον χριστιανικών πληθυσμών, αλλά και του μακελειού που σημειώθηκε στον ιερό ναό του Προφήτη Ηλία, στην Ντουέιλα.

Τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε στη Βηρυτό ο ομόλογός του, Michel Menassah.

Την προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών είχε την ευκαιρία να συζητήσει και κατά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης του Λιβάνου, Δρ. Tarek Mitri, ενώ έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Joseph Aoun, παρουσία του υπουργού Άμυνας, Michel Menassah.

«Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι έτοιμες και θα στηρίξουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Νίκος Δένδιας, τονίζοντας: «Μία είναι η βασική αιτία, προϋπόθεση και στόχευση. Η προστασία των ελληνορθόδοξων πληθυσμών, η οποία αποτελεί κύριο στόχο της ελληνικής κυβέρνησης».

Αύριο, Δευτέρα απόγευμα, πρόκειται να εισαχθεί προς γνωμοδότηση στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής το πρόγραμμα παραχώρησης δεκατριών Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μεταφοράς Προσωπικού (ΤΟΜΠ) M113A1.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν περίπου 3.500 οχήματα ΤΟΜΠ Μ113Α1/-Α2, καθώς και εξειδικευμένες εκδόσεις τους.

Επιπλέον, θα εισαχθεί η δωρεάν παραχώρηση στον Λίβανο τεσσάρων ελικοπτέρων γενικής χρήσης UH-1H Huey, μαζί με μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών.

Η Αεροπορία Στρατού διαθέτει αυτή τη στιγμή 56 ελικόπτερα του τύπου, τα οποία οδεύουν προς συνολική αντικατάσταση τα προσεχή χρόνια, δεδομένου ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν παραγγείλει 35 ελικόπτερα UH-60M Black Hawk από τις ΗΠΑ. Τα πρώτα «Μαύρα Γεράκια» αναμένεται να προσγειωθούν στην Ελλάδα το 2027.

03:25 , Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

